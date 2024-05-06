Почему в Беларуси растет инфляция 1 6.05.2024, 8:41

2,172

Есть несколько причин.

В марте инфляция в Беларуси составила 5,6% год к году. Такой уровень держится второй месяц подряд, пишет сайт «Белорусы и рынок».

В отчете Нацбанка отмечается, что стали расти медленнее цены и регулируемые тарифы, а также цены на сезонные овощи, однако разгоняется базовая инфляция.

Национальный банк в своем отчете сообщил, что в первом квартале разогналась базовая инфляция, хотя замедлился рост цен и регулируемых тарифов и цен на овощи.

Как пояснил регулятор, базовая инфляция растет, исходя из нескольких факторов:

- ускоренный рост цен в России;

- падение белорусского рубля к российскому;

- высокий потребительский спрос в Беларуси.

В нынешнем марте по сравнению с прошлогодним на 6,2% подорожали продукты, на 3,5% – непродовольственные товары, на 7,1% – услуги, подсчитал Белстат. В целом инфляция составила 5,6% год к году.