С Путиным нужно кончать 1 Виктор Шлинчак

6.05.2024, 8:49

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И для этого нужен проработанный план.

Россия так уверяла весь мир, будто стремится к переговорам с Украиной, что объявила президента Зеленского в розыск.

Это – ответ всем, кто убеждал, что у Путина «все непросто» и он «скоро выдохнется». Поэтому готов к переговорам. Так вот. Пока не выдохнется. И к переговорам он готов только в одном случае: когда Украина объявит о капитуляции.

Российско-украинская война – это не только об украинцах, и это уже очевидно. Россия будет увеличивать давление на фронте до проведения выборов в США. Будет уже этим влиять на выборы в США.

А параллельно – будет работать на то, чтобы вмешиваться в эти выборы. Как через агентов воздействия и кибератаки, так и создавая дополнительные центры напряжения там, где она может (например, снова на Балканах).

Не исключаю, что в Москве спят и видят, чтобы выборы в США вообще закончились гражданским противостоянием между сторонниками Трампа и Байдена. И что в Кремле готовы также в эту историю вкладываться изо всех сил.

А потому, что кто бы ни говорил, 2024-й будет переломным в нашей войне. И здесь зависит, что же выберут наши западные партнеры – или вариант додавить Россию и умножить на ноль ее глобальные «хотелки», или, наоборот, – выбрать страх и позор (как произошло с Афганистаном).

В этом контексте очень беспокоит скорость (ее уже называют улиточной) как принятых решений, так и провозглашенной передачи оружия Украине. Потому что Путин ускоряется, а большинство западных лидеров продолжают демонстрировать элементарное отсутствие воли и решительности. Несмотря на хорошие и правильные речи.

Их будет много и на саммите мира в Швейцарии. Там проявятся все. И те, кто действительно работает в поддержку Украины, и те, кто этой поддержки не хочет. Будет такая хорошо организованная большая фокус-группа, которую можно расценивать как альтернативную ООН площадку. Но после «среза» этих настроений нам придется еще больше убеждать мир, что нынешнее выдавливание помощи по капле – это путь к отсроченному поражению не только Украины. Это будет выбор большого геополитического позора для США, Британии, Германии, Франции…

Поэтому с Путиным и его коллективным бессознательным нужно кончать. И для этого нужен, наконец, реалистичный и проработанный план.

В 1943 году в Тегеране Советский Союз с Британией и Штатами уже решал, что будет с Германией после того, как она падет.

Нам нужно, чтобы Швейцария стала прототипом такого же собрания – когда будут сделаны единственно правильные выводы и применена единственно верная стратегия.

Виктор Шлинчак, «Фейсбук»