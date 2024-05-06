Беларусь не платит по долгам Юрий Андреев

6.05.2024, 9:42

Просроченный белорусский долг в пятницу вырос сразу на полмиллиарда долларов.

Списки злостных неплательщиков пополнил Банк Развития Республики Беларусь. По тем же самым техническим причинам, что и Минфин до него.

Банк развития заявил, что не может рассчитаться с покупателями его еврооблигаций из-за западных санкций.

Речь идет о дебютном выпуске пятилетних еврооблигаций, которые банк разместил в 2019 году по ставке в 6,75% годовых. Срок размещения этих облигаций, когда банк должен был вернуть кредиторам их деньги, закончился 2 мая. А 3 мая банк сообщил, что никаких денег он никому не вернет. Потому что санкции не позволяют.

Вместо этого банк сообщил, что «обеспечил исполнение обязательств путем резервирования 02.05.2024 на соответствующих счетах суммы основного долга и накопленного процентного дохода… для выплат в пользу держателей ценных бумаг».

То есть зачислил уже чужие деньги на свой собственный счет. Точно так же, как поступал Минфин, который не платит долги уже два года. С тем незначительным отличием, что белорусский Минфин зачислял причитающиеся кредиторам деньги на специальный счет в государственном Беларусбанке в белорусских рублях.

Белорусскими рублями Минфин, впрочем, тоже никому не платил. Потому что у белорусского Минфина, как сказал министр финансов, здравый смысл есть, а денег жалко. И поэтому Минфин два года изобретал механизм погашения долга перед держателями еврооблигаций. И только когда Россия пригрозила, что в долг больше не даст, механизм появился. Правда, с этого счастливого момента выплатил Минфин вряд ли больше 100 млн долларов при общем долге в районе миллиарда.

«(Банк) осуществит выплаты в порядке, установленном законодательством, после утверждения соответствующего нормативного правового акта», — говорится в заявлении банка.

То есть у Банка развития в точности как у Минфина. Здравый смысл есть, а подходящего механизма нету. Поэтому Банк развития сказал, что заплатит когда у него появится механизм, либо «после отмены вышеуказанных санкционных ограничений». Учитывая опыт Минфина, в обоих случаях ждать, похоже, придется примерно одинаково.

Хотя нельзя сказать, что у Банка развития не было времени завести себе все нужные механизмы. О том, что ему нужно будет 2 мая 2024 года заплатить по долгам Банк развития знал еще пять лет назад. Хватало времени, чтобы завести себе любимые механизмы.

Но как-то вот механизмы не завелись. По той же, видимо, причине, по которой их два года не мог завести себе Минфин.

Если посчитать долги Минфина вместе с долгами Банка развития, то получится сумма в районе 1,5 млрд долларов. Солидная экономия для государственного бюджета. Если не платить кредиторам полтора миллиарда долларов, то можно сэкономить на приличный профицит бюджета.

Такая экономия, правда, наносит некоторый ущерб репутации. Но репутация – штука нематериальная.

Юрий Андреев, «Белорусы и рынок»