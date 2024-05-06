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Что не поделили Министерство спорта и федерация футбола Беларуси?

  • 6.05.2024, 12:03
  • 1,508
Что не поделили Министерство спорта и федерация футбола Беларуси?

К чему уже привел конфликт и какие еще могут быть последствия.

Конфликт между АБФФ (Белoрусской федерацией футбола) и Министерством спорта начался не вчера и не сегодня. Еще в феврале о нем высказывался Лукашенко. Уже май, а решения не видно и близко. Не помогают и «круглые столы» между структурами. Очередная такая встреча пройдет 6 мая, передает «Белсат».

Кто те лица, которые конфликтуют

Министерство спорта возглавляет Сергей Ковальчук, а руководителем Белoрусской федерации футбола является Николай Шерстнев. Поэтому фактически речь о конфликте между этими двумя лицами. Так кто эти лица, которые могут себе позволить конфликтовать в сегодняшней диктаторской системе?

Главой Белoрусской федерации футбола Николай Шерстнев был избран 22 марта 2023 года. Ему 63 года. После окончания вуза (Витебской государственной академии ветеринарной медицины на специальности «зоотехника») в разные годы работал на родной Оршанщине председателем колхоза, главным зоотехником, руководителем производственно-хозяйственной фирмы. Был даже дважды победителем «Дожинок», а позже пошел начальником управления сельского хозяйства и продовольствия Минского райисполкома, потом – директором частного производственно-торгового унитарного предприятия в столичном районе, затем его несколько раз бросали на птицеводство (был генеральным директором «Белптицепром», «Минскоблптицепром», «1-й Минской птицефабрики»).

В сентябре 2014 года Лукашенко вернул его на Витебщину, назначив главным инспектором в области, а в конце 2014 года Николай Шерстнев был назначен председателем Витебского облисполкома. На этой должности отработал довольно много времени, но почти через семь лет все же был отправлен в отставку. Также в этот период был назначен членом «совета республики национального собрания». Далее начальником Главного управления инвестиционно-производственной деятельности и административно-хозяйственных вопросов Национальной Академии наук.

Ожидалось, что на очередной должности в новой для себя области Шерстнев будет выполнять спущенные с верху команды, но бывший аграрий оказался довольно независимым и самостоятельным игроком, который за год смог серьезно поднять свой авторитет.

Министру спорта и туризма Сергею Ковальчуку 55 лет. На этом посту он с 5 марта 2018 года, и это почти рекорд для руководителей этого министерства.

До этого с 2004 года Ковальчук работал охранником Лукашенко, и когда диктатор назначал Ковальчука на должность министра спорта он заявил: «Генерал не сработал, поэтому брали ниже, хотя не очень низко». Генерал, который не сработал – это бывший министр Александр Шамко.

Сторонник закручивания гаек против легального руководителя белoрусского футбола?

Своим мнение относительно личности министра поделился на условиях анонимности опытный в этой сфере специалист:

«Ковальчук сторонник закручивания гаек и старается все брать под свой контроль. Сложно сказать, что он разбирается в спорте, но упрямый и достаточно настойчивый, поэтому идеально вписывается в систему, которая выстраивается в Беларуси после 2020 года».

Характеризуя Шершнева, наш собеседник отмечает, что никто не ожидал, что он сможет набрать такой вес, придя в спортивную отрасль.

«Он, наверное, единственный, кто наладил отношения в Европе. Международные футбольные структуры УЕФА и ФИФА признают Николая Шерстнева, как единственного и легального руководителя белoрусского футбола, и готовы разговаривать только с ним. Возможно, это раздражает Ковальчука и главу Олимпийского комитета Беларуси Виктора Лукашенко, – говорит наш источник.

Действительно за год Шерстневу удалось немало. Сборная Беларуси по пляжному футболу вышла в полуфинал чемпионата мира, где заняла четвертое место. При этом выступая под государственным флагом на официальном элитном турнире на глазах всего мира, на чем хорошо сыграла пропаганда режима. Игры этого турнира в обход санкций показали на государственном телевидении, что было бы не возможно, чтобы неофициальное разрешение на это не дали в ФИФА.

Шерстнев сменил главного тренера национальной сборной Беларуси, заменил Георгия Кондратьева на испанца Карлоса Алоса Ферреро, который относительно удачно завершил отборочный турнир чемпионата Европы, где Беларусь поднялась на четвертую позицию и набрал аж 12 очков. Также Шерстнев сменил главного тренера молодежной сборной, и там уже есть первый успех.

И наконец, впервые с 2021 года сборная Беларуси сыграет товарищеский матч на территории Беларуси, разрешение на игру со сборной России получила от ФИФА именно команда Шерстнева, и это был трудный и долгий процесс.

Так в чем суть конфликта?

На вопрос, так чего хочет министр от главы федерации, источник отвечает следующим образом:

«Я думаю, как и от остальных – контроля. Но есть и другой момент, это денежные потоки, которые идут в федерацию футбола Беларуси из разных международных футбольных источников».

Также, по его мнению, не нравится Ковальчуку и то, что Белoрусская федерация футбола самостоятельно проводит тренерские курсы. Например, обучение на категорию УЕФА Pro, которая, по правилам, нужна для работы в высших дивизионах европейских стран, в АБФФ стоит около пяти тысяч евро. Министерство хочет обязать белoрусских тренеров проходить повышение квалификации только в Государственном Университете физкультуры.

Кроме того Ковальчук хочет контролировать проведение соревнований, из этого и возник новый конфликт.

Федерация футбола планировала проводить свой турнир в третьем и четвертом дивизионе Беларуси, разделив команды на классы согласно их уровню. У Ковальчука была другая идея – бросить в один котел все клубы второй лиги, команды из первенства областей, любительские команды и дубли клубов высшей лиги. В результате возникло сразу две Лиги: одна лига под контролем Федерации футбола, и вторая под руководством Министерства спорта. При этом против первой Министерство спорта бросило всю свою мощь административной и пропагандистской машины. В итоге Лига от федерации футбола так и не стартовала, чего не скажешь о Лиге Министерства спорта, но все закончилось позором на весь мир.

Какая боль: 50:0

О 50:0 написали СМИ всего мира. Матч между ФК «Миоры» и ФК «Россоны» 4 мая закончился со счетом 50:0 в пользу хозяев. Это новый рекорд крупнейшего результата в истории белoрусского футбола. Прошлый рекорд был установлен осенью прошлого года, когда Гомельский «Бумпром» со счетом 29:0 обыграл Рогачевский «Днепр». Интересно, что год назад в рамках Кубка Беларуси «Миоры» принимали «БАТЭ» и уступили 0:13.

В прошлом сезоне «Миоры» были крепким середняком второго дивизиона, чего не скажешь о «Россонах», эта команда не были замечена даже на любительском уровне.

«Я выступал во всех дивизионах Беларуси, и никогда ничего подобного не видел. Чтобы проиграть 0:50 нужно, чтобы люди раньше вообще не играли в футбол. Поговорил уже с ребятами, и они склоняются к мысли, что, чтобы создать массовость, они просто собрали всех кого нашли в этих Россонах. Раньше даже во второй лиге была серьезная борьба, попадались сильные футболисты, а сейчас, наверное, уже у любителей уровень выше», – рассказал на условиях анонимности белoрусский футболист.

Нет сомнений, что если Федерация футбола и Министерство спорта не договорятся о единой лиге, то подобные позорные моменты продолжатся. Но есть ли воля и желания у сторон договариваться?

«В белoрусском законодательстве нет регулирования и контроля над финансовыми средствами федерации и над их спортивной деятельностью. Государство не осуществляет такого контроля, поэтому никакого отношения Ковальчук и Министерство спорта к футбольной федерации вообще не имеют», – рассказывает тренер, бывший игрок молодежной сборной Беларуси Евгений Веревка.

Фактически Ковальчук вторгается на чужую территорию, за что могут наступить очень серьезные последствия для всего белoрусского футбола. ФИФА и УЕФА не допускает вмешательства государства в деятельность национальных федераций.

В противном случае автоматически идут санкции – сборные и клубы теряют право играть в международных турнирах, финансовые потоки прекращаются, никто в этой ситуации не выигрывает. Чтобы запустить этот механизм достаточно официального обращения в международные структуры Шерстнева. Но пойдет ли на такой шаг глава Белoрусской федерации футбола? В любом случае запасаемся попкорном.

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