Как хозяйства Витебской области саботируют мобилизацию 6.05.2024, 12:14

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Военкоматы в растерянности.

Более 200 работников белорусских сельхозпредприятий привлекли в прошлом году к административной ответственности за неисполнении военно-транспортной обязанности (ст. 24.40 КоАП РБ). В Витебской области состоялось 9 таких судов, рассказывает «Витебский курьер».

Инициаторами рассмотрения таких дел выступают военкоматы, которым нужна техника для проведения мобилизации, а хозяйства технику не дают. Отмечается, что хозяйства не могут предоставить технику, потому что они едва успевают приготовить свои МАЗы, УАЗы или ЗИЛы к аграрному циклу.

Дополнительно заниматься подготовкой машин для нужд армии некому. Поэтому, когда в хозяйство приходит сотрудник военкомата, «техника либо без пройденного техосмотра, либо вовсе разукомплектована».

Представители военкоматов идут в суд, но все эти суды для сельхозпредприятий заканчиваются либо предупреждением, либо небольшим штрафом. Причем ответчики часто даже в суд не приходят, а направляют заявление с просьбой рассмотреть дело в их отсутствие. Практику мобилизационных заданий называют «казусом» и полагают, что преследования за их невыполнение «явно не оздоравливают предприятия».

У хозяйств Витебщины и так хронические проблемы: нехватка механизаторов и животноводов, отсутствие денег и закредитованность.