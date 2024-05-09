Из Беларуси ушел очередной западный инвестор 9.05.2024, 18:14

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Кто на этот раз хлопнул дверью?

Из Беларуси ушел очередной западный инвестор, на этот раз — из Ирландии. Речь об инвестиционном фонде Altostrata, он закрыл свою белорусскую «дочку» — компанию Pure Energy. Эта фирма имела отношение к строительству большинства крупных солнечных электростанций за последнее десятилетие. Среди проектов, которые она запускала, — печально известная фотоэлектростанция в Чериковском районе. Напомним, чиновники «отжали» ее у британского предпринимателя (до этого Pure Energy уступила ему свою часть этого бизнеса). «Зеркало» рассказывает, чем занимался в нашей стране ирландский инвестор.

Кто владел компанией Pure Energy

Ирландский инвестор проработал на нашем рынке больше десяти лет, он сделал ставку на солнечную энергетику. Этот бизнес пришел в Беларусь в 2012-м как один из проектов зарегистрированного в Ирландии венчурного инвестиционного фонда Altostrata. Фонд был создан бизнесменами Антоном Шихоффым и Торстенем Меркелем. Он инвестировал в разработку и производство новых материалов (экологическую альтернативу краске) и глубоководную энергетику. В начале 2010-х, привлеченный желанием правительств Беларуси и Украины развивать альтернативные источники энергии, создал для этого региона компанию Pure Energy.

Партнером Шихоффа и Меркеля в беларусском подразделении стал экс-соучредитель консалтинговых компаний «Ключевые решения» и EnterInvest Андрей Матявин. Через несколько лет он уйдет работать в «Евроторг», станет членом правления ретейлера и руководителем проектов по дебютному размещению его еврооблигаций на 350 млн долларов (это весьма удачный проект) и выводу акций «Евроторга» на Лондонскую фондовую биржу (этот проект оказался незавершенным). К слову, у Шихоффа, Меркеля и Матявина есть еще один совместный проект — производитель зеленого водорода N1.

Какими проектами известна Pure Energy в Беларуси

О том, что компания Pure Energy прекратила деятельность, сообщается в Государственном реестре юрлиц. Это произошло 18 апреля.

А как развивался этот бизнес в Беларуси? Власти нашей страны после провала авантюры c заменой российской нефти венесуэльской сначала благосклонно отнеслись к инвесторам в сектор возобновляемой энергии — гарантировали ее закупки и ввели стимулирующие коэффициенты к тарифам. Одним из тех чиновников, которые зазывали инвесторов в эту отрасль, был тогдашний министр иностранных дел Владимир Макей. Торстен Меркель по крайней мере дважды встречался с ним — в сентябре 2016-го и октябре 2017-го.

Торстен Меркель (слева) и Владимир Макей. Фото: mfa.gov.by

Переговоры с Макеем были связаны с ходом реализации самого значимого проекта в секторе возобновляемой энергии — строительства фотоэлектрической станции под Чериковым. По своей установленной мощности 109 МВт на момент ввода в эксплуатацию она стала четвертой в Европе фотоэлектрической станцией. Altostrata и Pure Energy приняли участие в ее проектировании, строительстве, комплектации и финансировании, но потом уступили долю основному инвестору в этот проект — британской компании United Green Group. Именно ее представитель Киабод Тутонян Машад сейчас в международном суде ICSID пытается добиться от властей Беларуси компенсации вложенных в проект миллионов долларов.

Pure Energy также приняла участие в строительстве еще нескольких фотоэлектрических станций, входящих в топ-5 крупнейших в Беларуси (для компаний «Солар Стрим» в Ельском и А1 (ранее — «Солар Инвест») в Брагинском районах), а также менее значимых объектов. В общей сложности Pure Energy, по ее собственной информации, возвела в Беларуси и Украине солнечные станции с совокупной установленной мощностью 250МВт.

Еще больше проектов ирландцев осталось на бумаге.

В 2020 году Pure Energy вела переговоры о строительстве солнечной электростанции в промышленной зоне Пинска, а в 2021-м — о возведении энерготехнологической установки для обеспечения энергией резидентов в свободной экономической зоне «Минск». До этого в 2017-м Pure Energy пыталась пробить проект строительства сети зарядных станций для электромобилей на ключевых автомобильных трассах, которые проходят через территорию Беларуси. Первоначально планировалось разместить 20 станций на землях двух областей, а уже со временем расширить сеть до 500 зарядных устройств по всей стране.