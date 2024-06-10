Россиянин «развел» на деньги директора частной компании в Гомельской области 10.06.2024, 12:34

Помогла ему пара из Беларуси.

Директор частной компании в Гомельской области хотел купить у россиянина фрезерные станки, но остался без денег и товара, сообщает zerkalo.io со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета.

По версии следствия, 35-летний гомельчанин планировал купить фрезерные станки. В поисках выгодного предложения он несколько месяцев мониторил сайт популярной площадки объявлений. В мае мужчина нашел два идентичных предложения с фотографиями одного и того же станка. Написав по обоим объявлениям, он получил один мобильный номер владельца станка. Беларус позвонил через мессенджер якобы директору российской компании, которая распродавала оборудование по остаточной стоимости, и договорился о сделке. Потерпевший нашел через посредника перевозчика, который съездил к продавцу и прислал видеоотчет о реальном существовании товара.

В итоге директор гомельской компании перевел на российскую карту продавца полную предоплату за станок и другое предложенное оборудование. Общая сумма транша составила 3,6 миллиона российских рублей (около 40,3 тысячи долларов по текущему курсу). На следующий день после оплаты продавец и перевозчик перестали выходить на связь.

Выяснилось, что рекламные посты на площадке размещала молодая пара из Беларуси по просьбе незнакомца из Telegram. Девушка согласилась помочь россиянину опубликовать объявления в своем аккаунте и подключила к сотрудничеству своего парня. Иностранец пообещал гонорар с каждого товара, проданного через объявление. В какой-то момент он внезапно попросил девушку снять все объявления, затем удалил с ней переписку и исчез.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 209 УК. Устанавливаются все участники преступной схемы.