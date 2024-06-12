Во внешности Путина заметили странную деталь 4 12.06.2024, 8:49

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Опухоль увеличилась?

Здоровье и вид Владимира Путина привлекает внимание всего мира. Малейшие изменения в его внешности могут быть сигналами к большим проблемам главы Кремля.

Также по определенным признакам в его облике придирчивые наблюдатели отличают настоящего Путина от его двойников. Об этом «24 Каналу» рассказал бывший сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов, обратив внимание на характерные изменения на лице российского диктатора.

Что за болезнь?

На веке левого глаза Путина появились припухлость и покраснение. Жирнов заметил эти изменения еще год назад.

«Для меня это признак, по которому я определял настоящего Путина показывают или его двойника. У настоящего всегда была эта припухлость на левом глазу», – сказал бывший сотрудник КГБ.

Когда же он выступал недавно на форуме в Санкт-Петербурге, показалось, что эта опухоль увеличилась.

«На своей официальной фотографии Путин появляется с этой припухлостью. Я разместил это фото на своей странице в сети и попросил прокомментировать специалистов: что это за болезнь у Путина и насколько она страшна и опасна для него», – отметил Жирнов.

Как выяснилось, эта опухоль – старческая болезнь, когда опускается веко. Иногда подкожный жир под веком распределяется неравномерно и концентрируется в определенных местах. Если присмотреться, то у Путина и на веке правого глаза также есть такая припухлость, но меньшего размера.

Плохая новость

Как отметили специалисты, можно избавиться от этой проблемы, если сделать эстетическую операцию и отсосать лишний жир.

«Это хорошая новость для Путина, что это не страшная болезнь. Однако это плохая новость для нас, что только эстетический недостаток», – отметил Сергей Жирнов.

Путин, по его словам, может сделать операцию и избавиться от опухоли – эта операция не сложная и не длительная. Однако любое вмешательство может быть опасным, потому что можно подхватить какую-то инфекцию. Поэтому, возможно, ему порекомендовали врачи не рисковать.