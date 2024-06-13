Самый дорогой дрон-разведчик США беспрецедентно приблизился к Крыму 1 13.06.2024, 13:33

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Это произошло во время ударов ВСУ.

Разведывательный беспилотник ВВС США Global Hawk беспрецедентно приблизился к целям в Крыму. Это произошло во время массированных украинских ударов. При этом он прилетел к побережью полуострова заранее.

Как пишет Kyiv Post, в результате редкого вылета один из самых мощных и дорогих беспилотников-разведчиков Пентагона находился в воздушном пространстве вблизи оккупированной Россией территории в то самое время, когда украинские силы били по целям.

Анализ данных отслеживания полетов в открытых источниках показал, что Northrop Grumman RQ-4B Global Hawk, позывной FORTE12, прибыл в воздушное пространство к юго-западу от главной российской военной базы в крымском городе Севастополь по меньшей мере за три часа до украинских ударов по целям на полуострове. Беспилотник задержался в этом районе на семь часов, прежде чем вернуться на свою базу в Италии.

Высокотехнологичный разведчик, наполненный радарами, пеленгационной электроникой и мультиспектральными датчиками, Global Hawk является главным разведывательным дроном США. Американские специалисты по планированию полетов неоднократно отправляли самолеты над Черным морем, но во время прошлых украинских ударов диспетчеры полетов США не позволяли самолету более 200 миллионов долларов подлететь так близко к Крыму во время фактических ракетных ударов со стороны Киева.