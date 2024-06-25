Ученые: Нечто заставляет людей тратить намного больше, чем раньше 2 25.06.2024, 11:40

Специалисты знают, как это остановить.

Наличные деньги хорошо служили людям в течение более 3000 лет: изначально в качестве валюты использовались ракушки, а затем появились монеты и банкноты. Однако современный мир диктует свои правила и теперь во всем мире наблюдается определенный переход к электронным платежам, пишет Science Alert (перевод - «Фокус»).

В новом исследовании команды из Университета Аделаиды и Мельбурнского университета в Австралии проанализировала 71 ранее опубликованную статью, изучая потребительские привычки в 17 разных странах. Результаты исследования показывают, что безналичные платежи заставляют людей тратить значительно больше, чем раньше.

Исследователи считают, что использование электронных денег, похоже, приводит к тому, что мы менее строго следим за своим бюджетом в сравнении с использованием банкнот и монет. Предполагается, что это может быть связано с тем, что нет физического представления о том, сколько денег мы на самом деле тратим.

По словам исследователя маркетинга Лахлана Шомбургка, чтобы не тратить больше запланированного, они с командой рекомендуют потребителям всегда носить с собой наличные вместо карточки. Команда считает, что это будет работать как эффективный метод самоконтроля.

Используя наличные деньги, люди физически пересчитывают и передают банкноты и монеты, что делает процесс траты более заметным. Если физически ничего не передается, увы, легко теряется счет того, сколько финансов уже потрачено.

Авторы исследования заявляют, что разница в расходах на самом деле не была большой, однако она все же была значительной. Более того, ученые обнаружили, что результаты были выше для расходов на "демонстративное потребление", то есть покупку таких вещей, которые сигнализируют о статусе — например, одежды или украшений.

Отметим, что эта связь была замечена учеными и раньше, однако не была подтверждена столь большим количеством исследований. Ученые также обнаружили, что платежи, сделанные при пожертвованиях или чаевых оставались относительно одинаковыми независимо от способа оплаты.

Ученые также обнаружили связь между более позитивными экономическими условиями и большим эффектом безналичных расчетов, хотя со временем связь менялась. Команда также обнаружила, что уровень инфляции, похоже, не влиял на безналичные или наличные расходы.

Они также обнаружили, что эффект безналичных платежей со временем стал слабее, предполагая, что по мере того, как методы безналичных платежей становятся все более распространенными, они оказывают меньшее влияние на потребителей. Этот эффект привыкания, вероятно, будет усиливаться по мере того, как мир движется к безналичному обществу.

Авторы исследования также отмечают, что в дальнейшем хотят расширить свои исследования, охватив новейшие способы оплаты, а также криптовалюту, чтобы узнать больше о том, как меняется потребительское поведение людей по всему миру.