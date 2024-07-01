Зеленский: Этот месяц может принести Украине еще больше силы 1.07.2024, 22:54

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Владимир Зеленский

Президент Украины намекнул, что июль может принести стране больше систем ПВО.

В июле Украина может усилить свою противовоздушную оборону. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 1 июля, во время вечернего обращения.

Он отметил, что провел несколько совещаний с командой Офиса президента и МИД, на которых обсудили планы на июль.

«Этот месяц может принести Украине еще больше силы. В частности, в защите неба и в приближении реальной безопасности нашей страны», — сказал Зеленский.

Он также отметил, что в Украине «четко видят», что необходимо реализовать в переговорах с партнерами, прежде всего США.

Президент добавил, что предоставление дальнобойного оружия, истребителей и систем ПВО может повлиять на ход войны России против Украины.

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