Китай отказался покупать российский СПГ по рыночным ценам 2 10.07.2024, 17:28

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Пекин захотел большую скидку.

Китайские покупатели сжиженного газа требуют скидок на грузы из России даже от компаний, не включенных в санкционные списки. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ходом последних сделок «Новатэка» — крупнейшего производителя СПГ в России, который с весны пытался выйти на китайский рынок.

По словам собеседников агентства, «Новатэк» с апреля искал покупателей в КНР на свой газ, поскольку санкции осложнили ему экспорт с многомиллиардного проекта «Арктик СПГ-2». Китайскому представительству компании, открытому специально для поиска местных клиентов, удалось продать груз объемом 75 тысяч тонн, основную часть которого — 60 тысяч тонн — приобрела Beijing Gas Group, рассказали источники Reuters.

Однако «Новатэку» пришлось пойти на уступки по цене. «Несмотря на то, что проект «Ямал СПГ» или «Новатэк» как компания не находятся под санкциями США, в конечном итоге покупатели все равно ожидают скидки, потому что это российский груз», — рассказал один из китайских трейдеров.

Китай уже получает с гигантской скидкой трубопроводный газ из России, который «Газпром» качает по запущенному в 2019 году газопроводу «Сила Сибири». В этом году, согласно материалам федерального бюджета, цена этих поставок составит $260 за тысячу кубометров. Это на 35% меньше, чем платят оставшиеся европейские клиенты «Газпрома» ($400 за тысячу кубов).

В рамках проекта «Сила Сибири-2», который Кремль настойчиво предлагает Пекину, Китай и вовсе требует газа по внутрироссийским ценам: это около $60 за тысячу кубометров — то есть вчетверо меньше, чем «Газпром» получает сейчас.

Со скидками в Китай течет и российская нефть, от которой из-за санкций отказались страны Европы. На пике, летом 2022 года, дисконт российских сортов для импортеров КНР достиг 16%, однако сейчас сжался до нескольких долларов благодаря «теневому флоту», который возит баррели в обход западных ограничений.

По подсчетам Института Гайдара, с марта по декабрь 2022 года совокупная скидка, предоставленная китайским покупателям российской нефти, составила $5,3 млрд, а за январь–сентябрь 2023-го — еще $3,7 млрд.

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