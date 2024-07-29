В Гомеле будут судить одного из крупнейших бизнесменов 29.07.2024, 20:01

Роман Напреев получает награду из рук председателя Гомельского облисполкома Владимира Дворника

После 2020-го он поддержал Лукашенко и хвалил «стабильность».

В суде Центрального района Гомеля 2 августа начнется рассмотрение уголовного дела против совладельцев и руководителей крупной частной фирмы ОДО «Полидрев». Среди них и один из самых известных бизнесменов города. Информация о начале процесса появилась в расписании судов, пишет «Флагшток».

На скамье подсудимых окажутся Роман Напреев, Василий Ковальчук и Максим Худан. Их обвиняют в уклонении от уплаты налогов в крупном размере (ч. 2 ст. 243 УК). Мужчинам грозит до 5 лет ограничения или от 3 до 7 лет лишения свободы.

Роман Напреев — наиболее известный бизнесмен в списке. В 2009 и 2013 годах чиновники Гомельского облисполкома называли его в числе лучших предпринимателей Гомельской области. Он входил в состав общественно-консультативного совета по развитию предпринимательства при Гомельском облисполкоме. Как минимум дважды Напреев попадал в список самых влиятельных предпринимателей региона от издания «Ежедневник».

ОДО «Полимир» Напреев учредил вместе с Худаном в 1991 году, позже еще одним партнером партнером и директором стал Ковальчук. Предприятие с самого основания производит пластиковые детали для машиностроения, продукцию закупают Гомсельмаш, МТЗ, МАЗ, БелАЗ, Амкодор, российские заводы. Компания освоила и другие направления работы, в частности металлообработку.

Кроме «Полидрева», Напреев владеет другими крупными бизнесами в Гомеле. Это сеть заведений под брендом «Чисто», рестораны «Бацькi», «Фасоль», суши-бар «Табу». В 2015 году бизнесмен запустил проект по производству термопанелей «Белань» на базе СЭЗ «Гомель-Ратон».

После событий 2020 года Роман Напреев высказывался в поддержку Александра Лукашенко, во время «Всебеларусского народного собрания» в феврале 2021 года давал комментарии пропагандистским СМИ, осуждая Запад и Украину, которые якобы пытались устроить смену власти в Беларуси, и превознося белорусскую «стабильность», которая так важна для бизнеса.

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