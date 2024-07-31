Спецназ ГУР атаковал авиабазу РФ в Сирии

Спецназ ГУР атаковал авиабазу РФ в Сирии3
- 31.07.2024, 13:22
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После встречи Путина и Асада.
Спецназовцы Главного управления разведки Минобороны нанесли сокрушительный удар по российской базе в Сирии. Об этом со ссылкой на собеседников в разведке сообщил Kyiv Pos и опубликовал видео. Собеседник liga.net в спецслужбе подтвердил спецоперацию в Сирии.
На видео спецназовцы ГУР наносят комплексный удар по российской авиабазе в Сирии, уничтожая военную технику через день после встречи российского диктатора Владимира Путина с сирийским коллегой Башаром Асадом. Встреча прошла в Кремле 24 июля.
По данным Kyiv Post, спецподразделение ГУР «Химик» нанесло комплексный удар по российской военной технике на авиабазе Кувейрес, расположенной к востоку от Алеппо и оккупированной российскими войсками.
На видео можно увидеть, что сначала уничтожается российский мобильный комплекс радиоэлектронной борьбы, а затем беспилотники атакуют российские военные объекты на авиабазе.
Авиабаза Кувейрес контролируется и используется россиянами в военных целях с 2015 года.
В украинской разведке рассказали Kyiv Post, что база также использовалась для обучения и транспортировки иностранных наемников на войну против Украины.