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Спецназ ГУР атаковал авиабазу РФ в Сирии

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  • 31.07.2024, 13:22
  • 8,190
Спецназ ГУР атаковал авиабазу РФ в Сирии

После встречи Путина и Асада.

Спецназовцы Главного управления разведки Минобороны нанесли сокрушительный удар по российской базе в Сирии. Об этом со ссылкой на собеседников в разведке сообщил Kyiv Pos и опубликовал видео. Собеседник liga.net в спецслужбе подтвердил спецоперацию в Сирии.

На видео спецназовцы ГУР наносят комплексный удар по российской авиабазе в Сирии, уничтожая военную технику через день после встречи российского диктатора Владимира Путина с сирийским коллегой Башаром Асадом. Встреча прошла в Кремле 24 июля.

По данным Kyiv Post, спецподразделение ГУР «Химик» нанесло комплексный удар по российской военной технике на авиабазе Кувейрес, расположенной к востоку от Алеппо и оккупированной российскими войсками.

На видео можно увидеть, что сначала уничтожается российский мобильный комплекс радиоэлектронной борьбы, а затем беспилотники атакуют российские военные объекты на авиабазе.

Авиабаза Кувейрес контролируется и используется россиянами в военных целях с 2015 года.

В украинской разведке рассказали Kyiv Post, что база также использовалась для обучения и транспортировки иностранных наемников на войну против Украины.

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