Спецназ ГУР атаковал авиабазу РФ в Сирии 3 31.07.2024, 13:22

8,190

После встречи Путина и Асада.

Спецназовцы Главного управления разведки Минобороны нанесли сокрушительный удар по российской базе в Сирии. Об этом со ссылкой на собеседников в разведке сообщил Kyiv Pos и опубликовал видео. Собеседник liga.net в спецслужбе подтвердил спецоперацию в Сирии.

На видео спецназовцы ГУР наносят комплексный удар по российской авиабазе в Сирии, уничтожая военную технику через день после встречи российского диктатора Владимира Путина с сирийским коллегой Башаром Асадом. Встреча прошла в Кремле 24 июля.

По данным Kyiv Post, спецподразделение ГУР «Химик» нанесло комплексный удар по российской военной технике на авиабазе Кувейрес, расположенной к востоку от Алеппо и оккупированной российскими войсками.

На видео можно увидеть, что сначала уничтожается российский мобильный комплекс радиоэлектронной борьбы, а затем беспилотники атакуют российские военные объекты на авиабазе.

Авиабаза Кувейрес контролируется и используется россиянами в военных целях с 2015 года.

В украинской разведке рассказали Kyiv Post, что база также использовалась для обучения и транспортировки иностранных наемников на войну против Украины.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com