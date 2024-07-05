В Гомеле милиция начала слежку за отдыхающими на пляжах

В Гомеле милиция начала слежку за отдыхающими на пляжах5
- 5.07.2024, 12:18
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С квадрокоптеров.
Гомельская милиция организовала очередные плановые мероприятия «по обеспечению безопасности отдыха» на городских пляжах. Для этого патрульных «вооружили» квадрокоптерами — для большего охвата территории в ходе рейдов. Их пообещали проводить «на регулярной основе», пишет telegraf.news.
В милиции пояснили, что решили организовать рейды по местам отдыха у воды «для предупреждения несчастных случаев». В рейдах задействовали как сотрудников милиции, так и работников ОСВОД. Квадрокоптеры же в Гомеле на пляжах используют уже не первый год.
«Его возможности (длительность полёта до восьми километров, высота до 100 метров) позволяют охватить большую территорию для наблюдения», — пояснили цель использования этого «спецсредства» в милиции.