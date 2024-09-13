Японская диета: как сбросить 10 килограмм за две недели

Японская диета: как сбросить 10 килограмм за две недели1
- 13.09.2024, 13:03
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Но это подходит не каждому.
Японская диета – это оригинальная система питания, которая была разработана японскими диетологами. В ее основе лежат продукты, богатые белком, пишет tsn.ua.
В чем суть японской диеты: как она работает
Японцы живут дольше и здоровее, чем другие жители планеты Земля. И этот факт уже давно был подкреплен статистикой. Например, в ВОЗ 2018 утверждали, что Япония занимает первое место по продолжительности жизни — в среднем 84,2 года. А еще в этой стране самый низкий уровень ожирения в развитом мире – всего лишь 3% (к примеру, у французов 11%, а у американцев целых 32%). Во многом учёные связывают это с принятыми в этой стране гастрономическими традициями.
Японская диета – это баланс между сытными, вкусными и низкокалорийными продуктами, контроль порций, хоть небольшие, но всегда красиво оформленные блюда. Основная ее суть состоит в том, чтобы поощрить «есть глазами».
Благодаря такому приготовлению и подаче сам процесс пищи растягивается, становится приятным времяпрепровождением, а это значит, что человек в день съедает примерно на 25% меньше калорий.
Согласно исследованиям, проведенным в Медицинском колледже Университета Флориды, употребление всего лишь на 8% меньше калорий в день при умеренной активности может быть вполне достаточно, чтобы увеличить продолжительность жизни. И это говорит только в пользу японской диеты.
Продолжительность японской диеты: сколько килограмм можно сбросить
Традиционная японская диета рассчитывается на 21 день, но включает в себя неделю подготовки и две недели самой диеты. Во внимание чаще всего принимается именно второй этап, ведь результат зависит от него.
Японские диетологи уверяют, что такой режим питания помогает сбросить примерно 5-15 лишних килограммов. Если вы не готовы начинать с двухнедельной диеты, можно поначалу попробовать питаться семь недель. Так вы поймете, подходит ли вам такой формат пищи.
Японская диета на 14 дней: меню на каждый день
Первый день:
Завтрак: кофе без молока или зеленый чай.
Обед: тушеная капуста, два вареных яйца, стакан томатного сока.
Ужин: отварная рыба 200г.
Второй день:
Завтрак: ржаные хлебцы (1 шт) и чашка кофе/чая.
Обед: отварная рыба 200 г, салат из капусты с растительным маслом 150 г.
Ужин: стакан кефира и отварная говядина 200 г.
Третий день:
Завтрак: пресная галета и чашка кофе/чая.
Обед: поджаренные кабачки.
Ужин: 2 яблока.
Четвертый день:
Завтрак: свежая морковь, заправленная лимоном.
Обед: отварная рыба 200 г, томатный сок.
Ужин: 2 вареных яйца, говядина 200 г, салат из капусты.
Пятый день:
Завтрак: свежая морковь, заправленная лимоном.
Обед: запеченная рыба 200 г, томатный сок.
Ужин: 200 г любых фруктов, не запрещенных диетой.
Шестой день:
Завтрак: кофе или зеленый чай.
Обед: отварное куриное филе 200 г, томатный сок.
Ужин: 200 г любых фруктов, не запрещенных диетой.
Седьмой день:
Завтрак: кофе или зеленый чай.
Обед: отварная рыба 200 г, два яблока.
Ужин: стакан кефира и отварная говядина 200 г.
Восьмой день:
Завтрак: кофе или зеленый чай.
Обед: отварная куриная грудка 200 г, салат из моркови и капусты с растительным маслом 150 г.
Ужин: 2 отварных яйца, 1 морковка.
Девятый день:
Завтрак: 1 свежая морковка, заправленная лимоном.
Обед: отварная рыба 200 г, томатный сок.
Ужин: 200 г любых фруктов, не запрещенных диетой.
Десятый день:
Завтрак: кофе или зеленый чай.
Обед: 1 отварное яйцо, 3 морковки, творог 50 г.
Ужин: 200 г любых фруктов, не запрещенных диетой.
Одиннадцатый день:
Завтрак: ржаные хлебцы (1 шт) и чашки кофе/чая.
Обед: поджаренные кабачки в любом количестве.
Ужин: 2 вареных яйца, говядина 200 г, салат из сладкого перца и капусты 150 г.
Двенадцатый день:
Завтрак: пресная галета и чашка кофе/чая.
Обед: отваленная говядина 200 г, салат из капусты 150 г.
Ужин: запеченная рыба 200 г, 1 чайная ложка растительного масла.
Тринадцатый день:
Завтрак: кофе или зеленый чай.
Обед: поджаренная рыба 200 г, томатный сок.
Ужин: отварная говядина 200 г, салат из капусты 150 г.
Четырнадцатый день:
Завтрак: кофе или зеленый чай.
Обед: отварная рыба 200 г, салат из капусты и растительного масла.
Ужин: стакан кефира и отварная говядина 200 г.
Дополнительно важно соблюдать правила. В
частности, не пропускать прием пищи, пить достаточное количество воды, строго соблюдать меню и по желанию добавить физические нагрузки.
Что можно и нельзя есть на японской диете
В японской диете важно соблюдать четкий регламент продуктов. Поэтому сначала стоит узнать, что можно употреблять, а что нет. Разрешенные продукты:
натуральный кофе, зеленый чай, вода.
кефиры, йогурты, молоко, вареные яйца.
все фрукты, кроме бананов, хурмы, винограда и манго.
кабачки, баклажаны, морковь, капуста, салат, свекла, сладкий перец, зеленая фасоль, помидоры.
грибы.
лосось, свежий тунец, сардины, сельдь, скумбрия, щука, форель, судак.
курятина и говядина.
норы и вакаме.
белый и коричневый рис.
все растительные масла.
ржаные хлебцы.
Продукты, которые запрещено есть во время японской диеты:
сахар и заменители.
сырые и полусырые яйца.
картофель и кукурузу.
семга, палтус, угорь, минога.
все крупы кроме риса.
пакетированные соки, алкоголь, газированные напитки.
десерты, выпечка, торты, хлеб.
полуфабрикаты.
Важной составляющей японской диеты есть чистая питьевая вода. Ее нужно употреблять 1,5-2 литра в день. Благодаря достаточному количеству жидкости в организме появляется ощущение наполненности, лучше перевариваются животные белки.
Кому не подходит японская диета 14 дней
Японская диета считается достаточно сложной в плане питания. Потому она подходит не всем. Лучше отказаться от нее людям с сахарным диабетом, нарушением работы щитовидной железы, повышенным давлением, заболеваниями сердечно-сосудистой системы, ЖКТ, а также во время беременности и вскармливания.