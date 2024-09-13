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Японская диета: как сбросить 10 килограмм за две недели

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  • 13.09.2024, 13:03
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Японская диета: как сбросить 10 килограмм за две недели

Но это подходит не каждому.

Японская диета – это оригинальная система питания, которая была разработана японскими диетологами. В ее основе лежат продукты, богатые белком, пишет tsn.ua.

В чем суть японской диеты: как она работает

Японцы живут дольше и здоровее, чем другие жители планеты Земля. И этот факт уже давно был подкреплен статистикой. Например, в ВОЗ 2018 утверждали, что Япония занимает первое место по продолжительности жизни — в среднем 84,2 года. А еще в этой стране самый низкий уровень ожирения в развитом мире – всего лишь 3% (к примеру, у французов 11%, а у американцев целых 32%). Во многом учёные связывают это с принятыми в этой стране гастрономическими традициями.

Японская диета – это баланс между сытными, вкусными и низкокалорийными продуктами, контроль порций, хоть небольшие, но всегда красиво оформленные блюда. Основная ее суть состоит в том, чтобы поощрить «есть глазами».

Благодаря такому приготовлению и подаче сам процесс пищи растягивается, становится приятным времяпрепровождением, а это значит, что человек в день съедает примерно на 25% меньше калорий.

Согласно исследованиям, проведенным в Медицинском колледже Университета Флориды, употребление всего лишь на 8% меньше калорий в день при умеренной активности может быть вполне достаточно, чтобы увеличить продолжительность жизни. И это говорит только в пользу японской диеты.

Продолжительность японской диеты: сколько килограмм можно сбросить

Традиционная японская диета рассчитывается на 21 день, но включает в себя неделю подготовки и две недели самой диеты. Во внимание чаще всего принимается именно второй этап, ведь результат зависит от него.

Японские диетологи уверяют, что такой режим питания помогает сбросить примерно 5-15 лишних килограммов. Если вы не готовы начинать с двухнедельной диеты, можно поначалу попробовать питаться семь недель. Так вы поймете, подходит ли вам такой формат пищи.

Японская диета на 14 дней: меню на каждый день

Первый день:

Завтрак: кофе без молока или зеленый чай.

Обед: тушеная капуста, два вареных яйца, стакан томатного сока.

Ужин: отварная рыба 200г.

Второй день:

Завтрак: ржаные хлебцы (1 шт) и чашка кофе/чая.

Обед: отварная рыба 200 г, салат из капусты с растительным маслом 150 г.

Ужин: стакан кефира и отварная говядина 200 г.

Третий день:

Завтрак: пресная галета и чашка кофе/чая.

Обед: поджаренные кабачки.

Ужин: 2 яблока.

Четвертый день:

Завтрак: свежая морковь, заправленная лимоном.

Обед: отварная рыба 200 г, томатный сок.

Ужин: 2 вареных яйца, говядина 200 г, салат из капусты.

Пятый день:

Завтрак: свежая морковь, заправленная лимоном.

Обед: запеченная рыба 200 г, томатный сок.

Ужин: 200 г любых фруктов, не запрещенных диетой.

Шестой день:

Завтрак: кофе или зеленый чай.

Обед: отварное куриное филе 200 г, томатный сок.

Ужин: 200 г любых фруктов, не запрещенных диетой.

Седьмой день:

Завтрак: кофе или зеленый чай.

Обед: отварная рыба 200 г, два яблока.

Ужин: стакан кефира и отварная говядина 200 г.

Восьмой день:

Завтрак: кофе или зеленый чай.

Обед: отварная куриная грудка 200 г, салат из моркови и капусты с растительным маслом 150 г.

Ужин: 2 отварных яйца, 1 морковка.

Девятый день:

Завтрак: 1 свежая морковка, заправленная лимоном.

Обед: отварная рыба 200 г, томатный сок.

Ужин: 200 г любых фруктов, не запрещенных диетой.

Десятый день:

Завтрак: кофе или зеленый чай.

Обед: 1 отварное яйцо, 3 морковки, творог 50 г.

Ужин: 200 г любых фруктов, не запрещенных диетой.

Одиннадцатый день:

Завтрак: ржаные хлебцы (1 шт) и чашки кофе/чая.

Обед: поджаренные кабачки в любом количестве.

Ужин: 2 вареных яйца, говядина 200 г, салат из сладкого перца и капусты 150 г.

Двенадцатый день:

Завтрак: пресная галета и чашка кофе/чая.

Обед: отваленная говядина 200 г, салат из капусты 150 г.

Ужин: запеченная рыба 200 г, 1 чайная ложка растительного масла.

Тринадцатый день:

Завтрак: кофе или зеленый чай.

Обед: поджаренная рыба 200 г, томатный сок.

Ужин: отварная говядина 200 г, салат из капусты 150 г.

Четырнадцатый день:

Завтрак: кофе или зеленый чай.

Обед: отварная рыба 200 г, салат из капусты и растительного масла.

Ужин: стакан кефира и отварная говядина 200 г.

Дополнительно важно соблюдать правила. В

частности, не пропускать прием пищи, пить достаточное количество воды, строго соблюдать меню и по желанию добавить физические нагрузки.

Что можно и нельзя есть на японской диете

В японской диете важно соблюдать четкий регламент продуктов. Поэтому сначала стоит узнать, что можно употреблять, а что нет. Разрешенные продукты:

натуральный кофе, зеленый чай, вода.

кефиры, йогурты, молоко, вареные яйца.

все фрукты, кроме бананов, хурмы, винограда и манго.

кабачки, баклажаны, морковь, капуста, салат, свекла, сладкий перец, зеленая фасоль, помидоры.

грибы.

лосось, свежий тунец, сардины, сельдь, скумбрия, щука, форель, судак.

курятина и говядина.

норы и вакаме.

белый и коричневый рис.

все растительные масла.

ржаные хлебцы.

Продукты, которые запрещено есть во время японской диеты:

сахар и заменители.

сырые и полусырые яйца.

картофель и кукурузу.

семга, палтус, угорь, минога.

все крупы кроме риса.

пакетированные соки, алкоголь, газированные напитки.

десерты, выпечка, торты, хлеб.

полуфабрикаты.

Важной составляющей японской диеты есть чистая питьевая вода. Ее нужно употреблять 1,5-2 литра в день. Благодаря достаточному количеству жидкости в организме появляется ощущение наполненности, лучше перевариваются животные белки.

Кому не подходит японская диета 14 дней

Японская диета считается достаточно сложной в плане питания. Потому она подходит не всем. Лучше отказаться от нее людям с сахарным диабетом, нарушением работы щитовидной железы, повышенным давлением, заболеваниями сердечно-сосудистой системы, ЖКТ, а также во время беременности и вскармливания.

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