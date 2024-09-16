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Двадцать пять лет назад в Минске были похищены Гончар и Красовский

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  • 16.09.2024, 7:58
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Двадцать пять лет назад в Минске были похищены Гончар и Красовский

Сегодня — День белорусской солидарности.

Двадцать пять лет назад в Минске были похищены один из лидеров оппозиции Виктор Гончар и предприниматель Анатолий Красовский.

Вечером 16 сентября 1999 года они приехали в баню, расположенную в Минске по улице Фабричная, 20. Последний раз их видели примерно в 22.35, когда оба вышли из здания и сели в принадлежавший Красовскому «Джип-Чероки».

Уголовное дело по факту исчезновения Гончара и Красовского возбудила прокуратура Минска. По данным следствия, при осмотре прилегающей территории были обнаружены осколки пластмассовых рассеивателей светосигнальных приборов автомобиля, следы торможения автомашины и ее удара о дерево, а также следы крови. Анализ собранных по делу доказательств, в том числе показаний свидетелей, дает основание полагать, что Гончар и Красовский были насильственно похищены.

Оппозиционные лидеры Юрий Захаренко и Виктор Гончар, бизнесмен Анатолий Красовский и журналист Дмитрий Завадский бесследно исчезли в 1999-2000 гг. Поздно вечером 7 мая 1999 года в районе проспекта Жуковского в Минске Юрий Захаренко был похищен и увезен на легковом автомобиле в неизвестном направлении. В ночь на 17 сентября 1999 года в районе улицы Фабричной, 20а были похищены политик Виктор Гончар и бизнесмен Анатолий Красовский. Днем 7 июля 2000 года, по дороге от своего дома в Минске в аэропорт, журналист Дмитрий Завадский был захвачен группой вооруженных людей в количестве 5-6 человек, среди которых находились действующий боец спецподразделения по борьбе с терроризмом «Алмаз» МВД Республики Беларусь Максим Малик и бывший офицер этого же подразделения Валерий Игнатович. Трупы Захаренко, Гончара, Красовского и Завадского до сих пор не нашли.

Политики, журналисты и правозащитники считают, что Захаренко, Гончара, Красовского и Завадского похитили так называемые «эскадроны смерти», которые раньше, в 90-е, уничтожали представителей криминального мира Беларуси. По предварительному заключению правозащитников, основными подозреваемыми по делу по похищениях и убийствах Захаренко, Гончара, Красовского и Завадского являются Александр Лукашенко, Виктор Шейман (тогдашний глава Совбеза), Юрий Сиваков и Владимир Наумов (в разные времена – министры внутренних дел), Дмитрий Павличенко (тогдашний командир в / ч 3214) и Николай Васильченко (тогда — начальник Службы безопасности президента). Выводы белорусских правозащитников были подтверждены в 2004 году в специальном докладе депутата Парламентской ассамблеи Совета Европы Христоса Пургуридеса, который проводил собственное расследование.

Александр Лукашенко неоднократно публично признавал, что в Беларуси по его приказу происходили внесудебные убийства криминальных авторитетов. Последний раз он об этом говорил 24 апреля 2018 года во время послания к белорусскому народу и Национальному собранию. «Вы что, с ума сошли? Или мне принимать жесткие меры, как в первые годы моей президентской жизни, когда убивали людей на трассе Москва-Берлин: когда я посылал горстку надежных людей с автоматами, которые перестреляли там половину и навели порядок в течение месяца», – говорил правитель Беларуси. Однако свою причастность к похищению Захаренко, Гончара, Красовского и Завадского Александр Лукашенко всегда опровергает. Он подчеркивал, что они не были его оппонентами, да вообще в Беларуси ежегодно много людей исчезают, поэтому не нужно столько внимания уделять этим делам.

Реальное расследование этих громких исчезновений может возобновиться лишь в случае смены существующей власти. Представители оппозиции, родные пропавших и международная общественность считают, что Гончар и Красовский были похищены по политическим мотивам, и подозревают в причастности к этому преступлению высших должностных лиц страны.

На протяжении 25 лет, несмотря на репрессии со стороны режима, белорусы выходили на многочисленные акции памяти, не давая забыть преступлениях режима. С тех пор дата 16 сентября стала Днем белорусской солидарности.

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