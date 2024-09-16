В Гомеле резко ухудшилось качество воздуха

В Гомеле резко ухудшилось качество воздуха2
- 16.09.2024, 9:54
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Жителям города советуют не открывать окна.
Жители Гомеля сообщили о резком ухудшении качества воздуха в ночь на 16 сентября. Они жалуются на сильный запах гари, который начал проникать в дома, пишет «Флагшток». В социальных сетях и чатах горожане жаловались на невозможность нормально дышать и даже на раздражение глаз.
Ситуацию с загрязнением воздуха подтвердил сервис AirMQ, который зафиксировал резкое ухудшение показателей качества воздуха.
NASA через свой метеорологический сервис Worldview показали, что причиной проблемы стал восточный ветер, который принес дым с пожаров в приграничных зонах Черниговской области Украины и Брянской области РФ. В этих лесах находятся радионуклиды, что делает вдыхание такого дыма особенно опасным для здоровья.
Метеорологи рекомендуют жителям северо-востока Гомельской области и юго-востока Могилевской области не открывать окна и по возможности избегать выхода на улицу, чтобы минимизировать воздействие загрязненного воздуха.
«Флагшток» привел несколько комментариев гомельчан, которые недовольны сложившейся ситуацией.
«Как с этим бороться, в квартире уже глаза режет, стремно спать ложиться».
«В 5-м просто не продохнуть, было окно открыто на кухне, теперь во всей квартире воняет».
«В 51-ом такая же история, весь район в каком-то дыму, вонь невыносимая».