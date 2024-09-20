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ВСУ продвинулись в Шептуховке и Веселом Курской области

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  • 20.09.2024, 12:31
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ВСУ продвинулись в Шептуховке и Веселом Курской области

Опубликованы новые карты.

ВСУ недавно незначительно продвинулись к западу от украинского выступа в Курской области на фоне продолжающихся атак в этом районе 19 сентября. Об этом пишет «Институт изучения войны» в сводке от 19 сентября.

Геолокационные кадры за 19 сентября показывают, что украинские силы недавно незначительно продвинулись к востоку от Веселого. В свою очередь, российские источники сообщили о незначительном продвижении ВСУ в Медвежьем. Командир чеченского спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил в интервью, опубликованном 19 сентября, что украинские силы пытаются продвинуться в районе Веселого. Сообщается, что украинские силы атаковали к западу от украинского выступа в районе Нового Пути, Обуховки и Медвежьего.

Недавно украинские силы продвинулись дальше на северной стороне украинского выступа в Курской области и продолжили атаки в этом районе 19 сентября. Геолокационные кадры, опубликованные 19 сентября, показывают, что украинские силы недавно продвинулись к юго-востоку от Шептуховки и к юго-востоку от Найденова. Сообщается, что украинские силы атаковали в пределах украинского выступа в районе Любимовки, Обуховки, Кремяного и Борков.

Российские источники утверждают о продвижении к западу от украинского выступа в районе Обуховки и вдоль окраин украинского выступа к юго-востоку от Коренево и к северо-западу от Любимовки, но в ISW не обнаружили подтверждений.

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