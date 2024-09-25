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Данные о состоянии воздуха в Гомеле и Жлобине засекретили

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  • 25.09.2024, 9:30
  • 3,580
Данные о состоянии воздуха в Гомеле и Жлобине засекретили

Без объяснения причин.

Чиновники скрыли данные о качестве воздуха в Гомеле и Жлобине. Белгидромет обычно публикует такую информацию, однако в последнем отчете этих городов почему-то нет, сообщает «Еврорадио».

Данные публиковали всегда. Но без объяснения причин накануне решили такого не делать.

Спутниковые снимки показывают, что дым от пожаров на границе Украины и России вновь идет на Беларусь, прежде всего на Гомельщину. Местные жители жалуются на качество воздуха.

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