Данные о состоянии воздуха в Гомеле и Жлобине засекретили

Данные о состоянии воздуха в Гомеле и Жлобине засекретили5
- 25.09.2024, 9:30
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Без объяснения причин.
Чиновники скрыли данные о качестве воздуха в Гомеле и Жлобине. Белгидромет обычно публикует такую информацию, однако в последнем отчете этих городов почему-то нет, сообщает «Еврорадио».
Данные публиковали всегда. Но без объяснения причин накануне решили такого не делать.
Спутниковые снимки показывают, что дым от пожаров на границе Украины и России вновь идет на Беларусь, прежде всего на Гомельщину. Местные жители жалуются на качество воздуха.