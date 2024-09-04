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ВСУ готовят вторжение в еще одну область России

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  • 4.09.2024, 8:06
  • 5,564
ВСУ готовят вторжение в еще одну область России

Оккупанты готовятся к прорыву границы.

Источники близкого к российским силовикам Telegram-канала «ВЧК-ОГПУ» сообщают, что российские войска готовятся к попытке прорыва ВСУ в Брянскую область.

В Шосткинском районе Сумской области (Украина) наблюдается скопление  украинских военнослужащих.  Как считают аналитики, удар может быть нанесен в направлении Суземского района Брянской области.

На предотвращения прорыва брошены и брянские священники. Они провели Крестный ход с молитвой «против вражеского вторжения». Священники Брянской епархии объехали город со Свенской иконой Божией Матери.

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