ВСУ готовят вторжение в еще одну область России2
- 4.09.2024, 8:06
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Оккупанты готовятся к прорыву границы.
Источники близкого к российским силовикам Telegram-канала «ВЧК-ОГПУ» сообщают, что российские войска готовятся к попытке прорыва ВСУ в Брянскую область.
В Шосткинском районе Сумской области (Украина) наблюдается скопление украинских военнослужащих. Как считают аналитики, удар может быть нанесен в направлении Суземского района Брянской области.
На предотвращения прорыва брошены и брянские священники. Они провели Крестный ход с молитвой «против вражеского вторжения». Священники Брянской епархии объехали город со Свенской иконой Божией Матери.