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Белгидромет предупредил о чрезвычайной ситуации в Гомельской и Могилевской областях

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  • 7.09.2024, 19:30
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Белгидромет предупредил о чрезвычайной ситуации в Гомельской и Могилевской областях

Объявлен красный уровень опасности.

В Гомельской и Могилевской областях с 7 по 10 сентября объявлен высший, пятый, класс пожарной опасности. Республиканский центр по гидрометеорологии выпустил штормовое предупреждение с красным уровнем опасности.

В ближайшие дни ожидается ясная и сухая погода. Ветер восточный и юго-восточный: ночью слабый, днем усилится до умеренного. Ночные температуры будут колебаться от +6°C на востоке до +15°C на западе, а днем столбики термометров поднимутся до +23…+28°C.

Атмосферное давление ночью останется стабильным, но днём снизится на 2–4 мм рт. ст.

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