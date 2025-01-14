закрыть
14 января 2025, вторник, 0:26
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Ушла из жизни известная польская актриса Барбара Рыльска

  • 14.01.2025, 1:13
Ушла из жизни известная польская актриса Барбара Рыльска
Барбара Рыльска

Ее называли польской Марлен Дитрих.

Известная польская актриса театра и кино Барбара Рыльска скончалась в возрасте 89 лет, сообщил Союз киноактеров Польши.

Артистка ушла из жизни 11 января, незадолго до своего 90-летия. Причина ее смерти не уточняется.

Рыльска, которую называли польской Марлен Дитрих, снялась в таких фильмах, как «Квартиранты», «Адам и Ева», «Те, кого ищут», «Особняк на Зеленой», «Беспокойная племянница».

Ряд СМИ, между тем, перепутал Рыльску с другой польской актрисой Барбарой Брыльской, которая известна своей ролью в фильме «Ирония судьбы, или С лёгким паром!»

Барбаре Брыльской летом прошлого года исполнилось 83 года, и она жива.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Правда о БелАЭС выходит наружу
Правда о БелАЭС выходит наружу Петр Олещук
Два наших Миколы
Два наших Миколы Ирина Халип
Да ты не тушуйся, Владимир Владимирович
Да ты не тушуйся, Владимир Владимирович Альфред Кох
Российские миллиарды долларов в один момент стали хламом
Российские миллиарды долларов в один момент стали хламом Ян Валетов