Ушла из жизни известная польская актриса Барбара Рыльска
- 14.01.2025, 1:13
Ее называли польской Марлен Дитрих.
Известная польская актриса театра и кино Барбара Рыльска скончалась в возрасте 89 лет, сообщил Союз киноактеров Польши.
Артистка ушла из жизни 11 января, незадолго до своего 90-летия. Причина ее смерти не уточняется.
Рыльска, которую называли польской Марлен Дитрих, снялась в таких фильмах, как «Квартиранты», «Адам и Ева», «Те, кого ищут», «Особняк на Зеленой», «Беспокойная племянница».
Ряд СМИ, между тем, перепутал Рыльску с другой польской актрисой Барбарой Брыльской, которая известна своей ролью в фильме «Ирония судьбы, или С лёгким паром!»
Барбаре Брыльской летом прошлого года исполнилось 83 года, и она жива.