Ушла из жизни известная польская актриса Барбара Рыльска 14.01.2025, 1:13

Барбара Рыльска

Ее называли польской Марлен Дитрих.

Известная польская актриса театра и кино Барбара Рыльска скончалась в возрасте 89 лет, сообщил Союз киноактеров Польши.

Артистка ушла из жизни 11 января, незадолго до своего 90-летия. Причина ее смерти не уточняется.

Рыльска, которую называли польской Марлен Дитрих, снялась в таких фильмах, как «Квартиранты», «Адам и Ева», «Те, кого ищут», «Особняк на Зеленой», «Беспокойная племянница».

Ряд СМИ, между тем, перепутал Рыльску с другой польской актрисой Барбарой Брыльской, которая известна своей ролью в фильме «Ирония судьбы, или С лёгким паром!»

Барбаре Брыльской летом прошлого года исполнилось 83 года, и она жива.

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