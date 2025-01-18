На продажу выставили суперкар чемпиона «Формулы-1» 18.01.2025, 9:45

Эксклюзив за $4,8 миллиона.

В Великобритании продают суперкар Ferrari Enzo 2004 года выпуска. За раритетное авто планируют получить 3,95 миллиона фунтов стерлингов ($4,8 млн). Об этом сообщает сайт Autoevolution.

Этот Ferrari Enzo принадлежал звездному пилоту «Формулы-1» Дженсону Баттону. Гонщик приобрел авто в 2009 году — отпраздновал таким образом свое чемпионство. Однако уже в 2010 году он продал суперкар.

Дженсон Баттон имеет большую коллекцию суперкаров, в которой есть Bugatti Veyron и McLaren P1. Впрочем, об Enzo мало кто знал, ведь пилот никогда не выступал за Ferrari, а потому держал покупку в секрете.

Купе Ferrari Enzo прекрасно сохранилось. Пробег автомобиля составляет всего 1837 км, то есть это еще и капсула времени.

обусловлена тем, что это очень редкая модель. Всего изготовлено всего 400 таких купе, а в разработке модели принимал участие другой звездный пилот «Формулы-1» — Михаэль Шумахер.

Суперкар Ferrari Enzo оснащен высокооборотным 6,0-литровым V12 мощностью 660 л. с. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 3,4 с и развить 350 км/ч.

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