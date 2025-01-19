Белорусские предприятия производят снаряды для российских РСЗО «Град» 3 19.01.2025, 15:42

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Ими можно «накрыть» 13 таких райцентров, как Орша.

В Беларуси производят части снарядов для реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град», сообщает «Еврорадио» со ссылкой на данные независимого расследования.

Среди предприятий, которые участвуют в производстве снарядов калибров 122 и 152 мм, расследователи назвали Белорусский автомобильный завод, Белорусский металлургический завод и Борисовский завод автотракторного электрооборудования.

Также из расследования следует, что, согласно планам 2023 и 2024 года, Беларусь должна была поставить в Россию 155 тысяч хвостовых и головных труб реактивного снаряда к РСЗО «Град». По подсчетам, ими можно «накрыть» 13 таких райцентров, как Орша.

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