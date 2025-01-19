закрыть
19 января 2025, воскресенье, 16:08
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Белорусские предприятия производят снаряды для российских РСЗО «Град»

3
  • 19.01.2025, 15:42
  • 1,780
Белорусские предприятия производят снаряды для российских РСЗО «Град»

Ими можно «накрыть» 13 таких райцентров, как Орша.

В Беларуси производят части снарядов для реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град», сообщает «Еврорадио» со ссылкой на данные независимого расследования.

Среди предприятий, которые участвуют в производстве снарядов калибров 122 и 152 мм, расследователи назвали Белорусский автомобильный завод, Белорусский металлургический завод и Борисовский завод автотракторного электрооборудования.

Также из расследования следует, что, согласно планам 2023 и 2024 года, Беларусь должна была поставить в Россию 155 тысяч хвостовых и головных труб реактивного снаряда к РСЗО «Град». По подсчетам, ими можно «накрыть» 13 таких райцентров, как Орша.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Лучше купить магнитик
Лучше купить магнитик Ирина Халип
Россию ждут товары по талонам?
Россию ждут товары по талонам? Андерс Аслунд
Плавучие кошмары трех морей
Плавучие кошмары трех морей Владимир Халип
Россия начинает сыпаться, а тут предлагают переговоры
Россия начинает сыпаться, а тут предлагают переговоры Андрей Клименко