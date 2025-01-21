Трамп: Нам нужна Гренландия для международной безопасности

Трамп: Нам нужна Гренландия для международной безопасности13
- 21.01.2025, 21:04
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По словам президента США, там «повсюду суда» РФ и Китая.
США должны завладеть Гренландией ради «международной безопасности», заявил новый американский президент Дональд Трамп, намекая на угрозы со стороны России и Китая. Слова политика во время выступления перед журналистами в Овальном кабинете передает издание Politico.
«Гренландия – отличное место. Она нужна нам для международной безопасности», – заявил Трамп.
Он уверен, что Дания пойдет на это, поскольку ей приходится тратить много денег на содержание острова.
Политик добавил: «У вас повсюду российские суда, у вас повсюду китайские суда – военные корабли – и они [Дания] не могут ее [Гренландию] содержать».
Новый президент не говорил о Гренландии в своей инаугурационной речи, вспомнив о необходимости вернуть Панамский канал.