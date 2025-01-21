закрыть
21 января 2025, вторник, 21:53
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Трамп: Нам нужна Гренландия для международной безопасности

13
  • 21.01.2025, 21:04
  • 2,174
Трамп: Нам нужна Гренландия для международной безопасности

По словам президента США, там «повсюду суда» РФ и Китая.

США должны завладеть Гренландией ради «международной безопасности», заявил новый американский президент Дональд Трамп, намекая на угрозы со стороны России и Китая. Слова политика во время выступления перед журналистами в Овальном кабинете передает издание Politico.

«Гренландия – отличное место. Она нужна нам для международной безопасности», – заявил Трамп.

Он уверен, что Дания пойдет на это, поскольку ей приходится тратить много денег на содержание острова.

Политик добавил: «У вас повсюду российские суда, у вас повсюду китайские суда – военные корабли – и они [Дания] не могут ее [Гренландию] содержать».

Новый президент не говорил о Гренландии в своей инаугурационной речи, вспомнив о необходимости вернуть Панамский канал.

Написать комментарий 13

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Маша Зайцева — не жертва, а воин
Маша Зайцева — не жертва, а воин Наталья Радина
Лучше купить магнитик
Лучше купить магнитик Ирина Халип
Россию ждут товары по талонам?
Россию ждут товары по талонам? Андерс Аслунд
Плавучие кошмары трех морей
Плавучие кошмары трех морей Владимир Халип