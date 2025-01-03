Ученые назвали ягоды, которые снижают давление и улучшают работу сердца 3.01.2025, 15:46

2,312

Их регулярное употребление отразится на состоянии сердечно-сосудистой системы.

Исследование ученых Королевского университета Белфаста, опубликованное в British Heart Foundation, показало, что употребление продуктов, богатых флавоноидами, способствует снижению кровяного давления и улучшению состояния сердечно-сосудистой системы.

Влияние антоцианов на организм

Полуница и черника являются одними из лучших источников антоцианов — растительных соединений, придающих ягодам насыщенные оттенки красного, синего и пурпурного. Эти вещества не только определяют их цвет, но и обладают выраженными полезными свойствами.

Согласно результатам исследования, женщины, которые съедали более трёх порций черники или клубники в неделю, снижали риск сердечного приступа на 34% по сравнению с теми, кто ел ягоды реже.

Антоцианы укрепляют стенки кровеносных сосудов, делая их более эластичными, что способствует нормализации артериального давления. Это особенно важно, так как повышенное давление является ключевым фактором риска сердечно-сосудистых заболеваний.

Роль кишечника в усвоении флавоноидов

Интересным открытием стало предположение учёных о том, что кишечник играет важную роль в благотворном влиянии флавоноидов на организм. Микробиота кишечника участвует в метаболизме этих соединений, помогая активировать их свойства.

Дополнительные полезные свойства ягод

Помимо влияния на сердце, регулярное употребление черники и клубники может:

• улучшать когнитивные функции, включая память и концентрацию;

• снижать уровень «плохого» холестерина в крови;

• уменьшать воспалительные процессы в организме.

Практические рекомендации

• Добавьте ягоды в рацион: Ешьте не менее 2-3 порций ягод в неделю. Их можно добавлять в каши, йогурты, смузи или употреблять в свежем виде.

• Выбирайте сезонные продукты: Свежие ягоды содержат больше полезных веществ, чем замороженные или консервированные.

• Комбинируйте фрукты и овощи: Для получения максимальной пользы сочетайте ягоды с другими продуктами, богатыми флавоноидами, например, цитрусовыми, виноградом или капустой.

Заключение

Антоцианы в ягодах — это не просто полезные соединения, а мощные природные защитники сердца. Регулярное употребление таких продуктов может стать важным шагом в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний и поддержании общего здоровья.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com