Ученые назвали ягоды, которые снижают давление и улучшают работу сердца
- 3.01.2025, 15:46
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Их регулярное употребление отразится на состоянии сердечно-сосудистой системы.
Исследование ученых Королевского университета Белфаста, опубликованное в British Heart Foundation, показало, что употребление продуктов, богатых флавоноидами, способствует снижению кровяного давления и улучшению состояния сердечно-сосудистой системы.
Влияние антоцианов на организм
Полуница и черника являются одними из лучших источников антоцианов — растительных соединений, придающих ягодам насыщенные оттенки красного, синего и пурпурного. Эти вещества не только определяют их цвет, но и обладают выраженными полезными свойствами.
Согласно результатам исследования, женщины, которые съедали более трёх порций черники или клубники в неделю, снижали риск сердечного приступа на 34% по сравнению с теми, кто ел ягоды реже.
Антоцианы укрепляют стенки кровеносных сосудов, делая их более эластичными, что способствует нормализации артериального давления. Это особенно важно, так как повышенное давление является ключевым фактором риска сердечно-сосудистых заболеваний.
Роль кишечника в усвоении флавоноидов
Интересным открытием стало предположение учёных о том, что кишечник играет важную роль в благотворном влиянии флавоноидов на организм. Микробиота кишечника участвует в метаболизме этих соединений, помогая активировать их свойства.
Дополнительные полезные свойства ягод
Помимо влияния на сердце, регулярное употребление черники и клубники может:
• улучшать когнитивные функции, включая память и концентрацию;
• снижать уровень «плохого» холестерина в крови;
• уменьшать воспалительные процессы в организме.
Практические рекомендации
• Добавьте ягоды в рацион: Ешьте не менее 2-3 порций ягод в неделю. Их можно добавлять в каши, йогурты, смузи или употреблять в свежем виде.
• Выбирайте сезонные продукты: Свежие ягоды содержат больше полезных веществ, чем замороженные или консервированные.
• Комбинируйте фрукты и овощи: Для получения максимальной пользы сочетайте ягоды с другими продуктами, богатыми флавоноидами, например, цитрусовыми, виноградом или капустой.
Заключение
Антоцианы в ягодах — это не просто полезные соединения, а мощные природные защитники сердца. Регулярное употребление таких продуктов может стать важным шагом в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний и поддержании общего здоровья.