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В Москве подрались гандболисты национальных сборных Беларуси и России

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  • 7.01.2025, 18:03
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В Москве подрались гандболисты национальных сборных Беларуси и России

Арбитры не сразу смогли их успокоить.

В Москве подрались гандболисты национальных сборных Беларуси и России. Произошло это во вторник на товарищеском турнире «Игры Дружбы». Накануне белорусы обыграли россиян со счетом 28:26. Во втором матче сборная Беларуси вновь победила — 32:28, сообщает «Еврорадио».

Потасовка произошла в конце второго тайма. Белорусы выигрывали и в ворота российской сборной за нарушение был назначен 7-метровый. В потасовке сначала поучаствовали белорус Никита Вайлупов и россиянин Илья Белевцов (последний в итоге получил красную карточку). После подбежали все остальные гандболисты сборных. Арбитры не сразу смогли их успокоить.

Белорусский, как и российский гандбол, находится под санкциями. Сборным РБ и РФ приходится играть между собой.

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