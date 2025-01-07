В Москве подрались гандболисты национальных сборных Беларуси и России 5 7.01.2025, 18:03

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Арбитры не сразу смогли их успокоить.

В Москве подрались гандболисты национальных сборных Беларуси и России. Произошло это во вторник на товарищеском турнире «Игры Дружбы». Накануне белорусы обыграли россиян со счетом 28:26. Во втором матче сборная Беларуси вновь победила — 32:28, сообщает «Еврорадио».

Потасовка произошла в конце второго тайма. Белорусы выигрывали и в ворота российской сборной за нарушение был назначен 7-метровый. В потасовке сначала поучаствовали белорус Никита Вайлупов и россиянин Илья Белевцов (последний в итоге получил красную карточку). После подбежали все остальные гандболисты сборных. Арбитры не сразу смогли их успокоить.

Белорусский, как и российский гандбол, находится под санкциями. Сборным РБ и РФ приходится играть между собой.

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