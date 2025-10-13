В Вильнюс дешевле доехать из Гомеля, чем из Минска 13.10.2025, 13:30

1,122

Сколько сейчас стоят билеты на автобус за границу?

Те, кто ездит через границу ЕС на автобусах, хорошо знают, что билеты в Литву стоят существенно дороже, чем билеты в Польшу, пишет

Onlíner. Но стоимость различается и в зависимости от того, из какого города вы выезжаете. Причем ценообразование не всегда кажется логичным.

— После открытия границы с Польшей для транспорта ажиотажный спрос на поездки снизился. Плюс наступило так называемое межсезонье: время летнего отдыха прошло, а до новогодних и рождественских праздников еще далековато. На этом фоне мы фиксируем со стороны перевозчиков снижение стоимости поездок. Особенно прослеживается эта тенденция на международных рейсах, — отметили в сервисе «Атлас».

Литва

— Еще пару недель назад литовское направление было нарасхват. Билеты надо было покупать заранее, причем стоили они немало. Сейчас ситуация изменилась: цены пошли вниз, — отмечают в компании.

И вот любопытная особенность: из Гомеля до Вильнюса — 500 км. Из Минска в Вильнюс — меньше 200 км. Но билеты из Гомеля стоят дешевле — 220 рублей. За место в автобусе между двумя столицами придется заплатить 230 рублей, а если ехать до аэропорта Каунаса — 280 рублей.

— Отметим, что литовское направление пассажиры выбирают еще и потому, что здесь практически нет очередей на границе, а значит, автобусы следуют четко по расписанию, — говорят в «Атласе».

Польша

Польские рейсы остаются наиболее экономичными. Например, билет на один из рейсов из Минска до Белостока обойдется в 105 рублей. Правда, курсирует он лишь по пятницам (в Польшу) и воскресеньям (обратно).

До Варшавы есть предложения по 115 рублей.

При этом никто не берется прогнозировать, сколько займет прохождение границы.

