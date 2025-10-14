закрыть
14 октября 2025, вторник
США ударили по судну у берегов Венесуэлы

  • 14.10.2025, 22:06
  • 1,352
США ударили по судну у берегов Венесуэлы

Судно перевозило наркотики.

США нанесли удар по судну, связанное с террористической организацией, которая занимается наркоторговлей около побережья Венесуэлы, написал американский лидер Дональд Трамп в своей социальной сети Truth Social.

Соответствующий приказ отдал глава Пентагона Пит Хегсет, уточнил президент США.

«Разведка подтвердила, что судно перевозило наркотики, было связано с незаконными наркотеррористическими сетями и следовало по известному маршруту DTO», — говорится в посте Трампа.

Designated Terrorist Organisation (DTO) — это любая организация, признанная террористической в соответствии с законодательством или нормативными актами США.

По его словам, удар был нанесен в международных водах, в результате «шесть мужчин-наркотеррористов, находившихся на борту, были уничтожены». Как уточнил президент, при выполнении приказа силы США потерь не понесли.

