16 октября 2025, четверг, 9:28
Шведские военные преследуют подводную лодку РФ

4
  • 16.10.2025, 8:02
  • 9,934
Что известно.

В Балтийском море вооруженные силы Швеции обнаружили и преследуют российскую подводную лодку.

По данным шведских ВМФ, субмарина вошла в Балтийское море через пролив Большой Бельт, после чего ее зафиксировали в проливе Каттегати — между Швецией и Данией.

По предварительным данным, речь идет о многоцелевой дизель-электрической подводной лодке типа Kilo по классификации НАТО. Такие лодки считаются одними из самых тихих в мире и способны выполнять как разведывательные, так и ударные миссии.

К этому же типу относится субмарина «Новороссийск», которая несколько дней назад всплыла у берегов Франции, а затем была замечена в Северном море — на буксире по направлению к датским проливам.

