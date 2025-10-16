Шведские военные преследуют подводную лодку РФ

Шведские военные преследуют подводную лодку РФ4
- 16.10.2025, 8:02
Что известно.
В Балтийском море вооруженные силы Швеции обнаружили и преследуют российскую подводную лодку.
По данным шведских ВМФ, субмарина вошла в Балтийское море через пролив Большой Бельт, после чего ее зафиксировали в проливе Каттегати — между Швецией и Данией.
По предварительным данным, речь идет о многоцелевой дизель-электрической подводной лодке типа Kilo по классификации НАТО. Такие лодки считаются одними из самых тихих в мире и способны выполнять как разведывательные, так и ударные миссии.
К этому же типу относится субмарина «Новороссийск», которая несколько дней назад всплыла у берегов Франции, а затем была замечена в Северном море — на буксире по направлению к датским проливам.
