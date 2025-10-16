закрыть
Трамп провел «долгий» телефонный разговор с Путиным

8
  • 16.10.2025, 20:26
  • 8,466
Трамп провел «долгий» телефонный разговор с Путиным

Президент США созвонился с диктатором РФ перед встречей с Зеленским.

Телефонный разговор президента США Дональда Трампа и диктатора РФ завершился.

Президент США сообщил, что встретится с Путиным в Будапеште, «чтобы посмотреть, сможем ли мы положить конец «этой бесславной войне между Россией и Украиной». Об этом он написал в Truth Social.

Перед этим произойдет встреча советников Путина и Трампа, американскую делегацию возглавит госсекретарь Марко Рубио. Место проведения их встречи еще не определено.

«Завтра я встречусь с президентом [Украины Владимиром] Зеленским в Овальном кабинете, где мы обсудим мой разговор с президентом Путиным и многое другое. Я считаю, что сегодняшний телефонный разговор позволил достичь значительного прогресса», — добавил Трамп.

Вечером в четверг Трамп в социальной сети Truth Social заявил о начале «долгого» телефонного разговора с Путиным.

Беседа двух политиков проходила в преддверии третьей встречи Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Ранее сообщалось, что администрация Зеленского подготовила ряд предложений Вашингтону, которые должны будут побудить Трампа поставить Украине ракеты ПВО и дальнобойные снаряды.

