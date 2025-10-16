Трамп провел «долгий» телефонный разговор с Путиным

Трамп провел «долгий» телефонный разговор с Путиным8
Президент США созвонился с диктатором РФ перед встречей с Зеленским.
Телефонный разговор президента США Дональда Трампа и диктатора РФ завершился.
Президент США сообщил, что встретится с Путиным в Будапеште, «чтобы посмотреть, сможем ли мы положить конец «этой бесславной войне между Россией и Украиной». Об этом он написал в Truth Social.
Перед этим произойдет встреча советников Путина и Трампа, американскую делегацию возглавит госсекретарь Марко Рубио. Место проведения их встречи еще не определено.
«Завтра я встречусь с президентом [Украины Владимиром] Зеленским в Овальном кабинете, где мы обсудим мой разговор с президентом Путиным и многое другое. Я считаю, что сегодняшний телефонный разговор позволил достичь значительного прогресса», — добавил Трамп.
Вечером в четверг Трамп в социальной сети Truth Social заявил о начале «долгого» телефонного разговора с Путиным.
Беседа двух политиков проходила в преддверии третьей встречи Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским.
Ранее сообщалось, что администрация Зеленского подготовила ряд предложений Вашингтону, которые должны будут побудить Трампа поставить Украине ракеты ПВО и дальнобойные снаряды.