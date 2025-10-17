Еврокомиссия решила забрать у России еще 25 млрд евро с замороженных банковских счетов 17.10.2025, 14:37

Есть план по выдаче этих денег Украине.

Страны Евросоюза обсуждают план по передаче Украине 140 млрд евро замороженных российских валютных резервов. Но это не все, что можно взять у агрессора и пустить на помощь Украине, решили в Еврокомиссии. Ведь в ЕС российские деньги есть еще на банковских счетах.

Основной объем замороженных средств, около 185 млрд евро, находится в бельгийском депозитарии Euroclear. Из них порядка 170 млрд евро – денежные остатки, образовавшиеся в результате погашения облигаций, в которые были вложены российские средства; из этой суммы и предполагается выплатить Киеву репарационный кредит. Но в странах ЕС на банковских счетах лежит еще порядка 25 млрд евро, и ЕК хочет пустить их на те же цели, пишет Politico со ссылкой на оказавшийся в распоряжении издания документ, распространенный комиссией перед пятничной встречей послов стран блока.

«Следует рассмотреть возможность распространения инициативы по предоставлению репарационного кредита на другие активы, арестованные в ЕС, – говорится в документе. – Юридическая возможность распространения на такие активы подхода, использованного для репарационного кредита, детально не оценивалась. Для принятия решения о дальнейших шагах необходимо такую оценку провести».

В документе изложены «принципы плана» по предоставлению Украине такого кредита, который будет обсуждаться в преддверие саммита лидеров ЕС на следующей неделе. В ЕК хотели бы побыстрее заключить принципиальную договоренность, чтобы успеть проработать юридические детали и начать выплаты Украине ко II кварталу 2026 года.

Кредит предполагается выдаваться траншами. Деньги пойдут на «развитие оборонно-технологической и промышленной базы Украины и ее интеграцию в европейскую оборонную промышленность», а также в бюджет «при соблюдении соответствующих условий», говорится в документе ЕК. Германия и Франция настаивают, значительную часть средства необходимо пустить на закупку Украиной европейских вооружений. Это поддержит в том числе и оборонную промышленность ЕС.

Что касается основной части репарационного кредита, то Бельгия настаивает на безусловных гарантиях ЕС, которые защитят Euroclear от юридических претензий со стороны России. ЕК предлагает создать систему двусторонних гарантий со стороны стран ЕС, которые будут преобразованы в общесоюзные, когда в 2028 году начнет реализовываться новый семилетний бюджет ЕС.

