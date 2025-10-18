В Гомельской области нашли колбасу «из будущего» 18.10.2025, 19:03

Работу цеха приостановили.

Комитет госконтроля Гомельской области вместе с санитарной и ветеринарной службами проверил колбасный цех одного из предприятий потребкооперации — нашли множество нарушений.

Выяснилось, что в цеху не проводили вовремя уборку производственных помещений и чистку технологического оборудования. Среди сырья нашли более 120 кг просрочки: перловую кашу, вареные субпродукты и комплексную пищевую добавку, сообщают «Гомельские ведомости».

Кроме того, на 12 кг шпика стояла дата производства из будущего — 16 октября вместо 14-го.

При этом предприятие заранее знало о проверке. После визита специалистов санслужба запретила использовать некачественное сырье, а работу цеха приостановили до наведения порядка.

