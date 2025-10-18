закрыть
18 октября 2025, суббота, 19:35
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Гомельской области нашли колбасу «из будущего»

  • 18.10.2025, 19:03
  • 1,046
В Гомельской области нашли колбасу «из будущего»

Работу цеха приостановили.

Комитет госконтроля Гомельской области вместе с санитарной и ветеринарной службами проверил колбасный цех одного из предприятий потребкооперации — нашли множество нарушений.

Выяснилось, что в цеху не проводили вовремя уборку производственных помещений и чистку технологического оборудования. Среди сырья нашли более 120 кг просрочки: перловую кашу, вареные субпродукты и комплексную пищевую добавку, сообщают «Гомельские ведомости».

Кроме того, на 12 кг шпика стояла дата производства из будущего — 16 октября вместо 14-го.

При этом предприятие заранее знало о проверке. После визита специалистов санслужба запретила использовать некачественное сырье, а работу цеха приостановили до наведения порядка.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Окончательная победа
Окончательная победа Леонид Невзлин
Сволочи ответят
Сволочи ответят Ирина Халип
Морские амбиции тайного бункера
Морские амбиции тайного бункера Владимир Халип
НАТО шлет сигнал Путину
НАТО шлет сигнал Путину Юрий Федоренко