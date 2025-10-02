закрыть
Мбаппе признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов

  • 2.10.2025, 21:40
Нападающий оформил хет-трик в гостевом матче против казахстанского «Кайрата».

Французский нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе получил награду лучшего игрока недели в Лиге. Об этом сообщается на официальном сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Нападающий оформил хет-трик в гостевом матче против казахстанского «Кайрата», который завершился со счетом 5:0. Мбаппе забил голы на 25-й, 52-й и 74-й минутах встречи. В голосовании за индивидуальную награду французский футболист опередил Эрлинга Холанда из «Манчестер Сити», Йенса Петтера Хёуге из «Будё-Глимт» и Расмуса Хойлунда из «Наполи».

В текущем сезоне Мбаппе провел девять матчей за «Реал» во всех турнирах, забил 13 голов и сделал одну результативную передачу. Французский нападающий возглавляет список бомбардиров Лиги чемпионов с пятью забитыми мячами. Второе место делят Гарри Кейн и Майкл Олисе из «Баварии», а также Жонатан Буркардт из «Айнтрахта», имеющие в активе по четыре гола.

