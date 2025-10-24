Лукашисты занервничали из-за бунта пенсионеров в Бресте 24.10.2025, 8:40

«Депутат»-силовик заговорил о «манипуляциях».

Вечером 22 октября в Бресте прошла встреча жителей микрорайона Южный с чиновниками и депутатами по поводу строительства детского сада на улице Жукова на месте мини-рынка. Жители близлежащих домов, в основном пенсионеры, выступают против, а молодые семьи, особенно жены военнослужащих, — за. Последняя такая встреча была в июне. К этой чиновники подготовились. BGmedia рассказывает подробности.

Встреча состоялась вечером 22 октября в начальной школе № 10. Она продолжалась более полутора часов. Госиздание «Брестский вестник» уверяет, что на встречу пришло чуть больше 10 противников строительства детского сада.

«Будем честны, противников возведения сада в этот раз пришло куда меньше, чем было на первой встрече — около десятка. Аргументы против остались прежними. «Не хотим, чтобы на этом месте», «не трогайте сосны», «нам здесь сад ни к чему» — примерно так звучали причины нежелания строительства», — передает госСМИ.

Председатель Брестского горисполкома Сергей Лободинский рассказал собравшимся о доработках, которые были проведены с учетом замечаний жителей Южного. Что это за доработки, точно неизвестно.

В начале видео он говорит, что территория детского сада будет занимать 40% от всей площади под строительство. На свободной территории предусмотрят возможности для «игр детям» и в том числе местным жителям для «отдыха». Между домами вокруг сада сделают пешеходные дорожки и «навесы для отдыха».

Чиновники рассказали собравшимся о посадках зелени, о благоустройстве дворов и прилегающих территорий, новых детских и воркаут-площадках.

«Мы садим деревьев больше, чем вырубаем, ровно на 50%. Также мы садим очень большое количество кустарников, порядка 200 мы высаживаем вдоль всех дорожек, вдоль площадок для отдыха. Те деревья, которые не инвазивные, не больные и подлежат пересадке, мы их пересаживаем. Это 55 деревьев», — говорит во время встречи чиновник.

Больше всего на встрече 22 октября запомнился «народный» «депутат» Андрей Крупенькин. На видео слышна такая фраза от него: «Дорогие друзья, вы жертва чьих-то манипуляций».

Чуть подробнее его цитирует «Брестский вестник»:

«Создается впечатление, что мнение противников строительства сформировано несколькими манипуляторами. Власти приводят аргументированные доводы «за» детский сад, а противники строительства противопоставляют только эмоции».

Как такое может сказать «депутат» брестчанам, которые, если верить властям, избрали его в феврале 2024 года? По его логике нельзя быть против строительства детского сада, а если ты против, то «жертва манипуляций».

Андрей Крупенькин — заместитель начальника управления КГБ по Брестской области. Он служит в КГБ с 1995 года. До 2013 года работал «на оперативных и руководящих должностях» управления спецслужбы по Могилевской области. Потом его перевели в Брестскую область.

«Брестский вестник» написал, что сейчас руководители города и проектировщики обсуждают вопросы, которые остались у граждан. А описание состоявшейся встречи закончил на позитивной ноте:

«Тем не менее эмоциональные дополнения и пожелания выслушаны и будут учтены».

Что за детский сад построят в Южном и почему пенсионеры выступают против

Детский сад построят на улице Жукова на месте мини-рынка. Это сразу за домом № 16 на улице Жукова. Рядом улицы Рокоссовского и Защитников Отечества и детский сад № 9, а чуть дальше — 38-я Брестская десантно-штурмовая бригада.

«Общественные обсуждения» строительства детского сада в Южном проходили в Брестском горисполкоме с 19 мая по 2 июня 2025 года. Строительство сада в этом месте поддержали 1838 брестчан, против были 454.

Сотрудники госСМИ в июне пообщались с пожилыми жителями близлежащих домов. И все они против строительства детского сада, причем по разным причинам.

«В основном в этих домах живут пенсионеры, для которых нужен покой, спокойствие. Потом же это будет большой поток транспорта, это тоже беспокойство, мы против, и все мои соседи против этого. В Южном много других мест, где можно спокойно без всяких стеснений жителей найти место для этого садика. Для молодежи, конечно, удобно, здесь будет и для них, наверное, и школа в этом садике будет, наверное, начальная, но пенсионеры против», — считает Владимир Анатольевич, который живет в Южном 40 лет.

«Мы же против. У нас и так тесно. Нам лично тесно. Очень тесно. Обернитесь: вон дом стоит раз торцом, потом второй, третий, четвертый, пятый. Между ними нет фактически никакой зоны», — рассказала Светлана Анатольевна.

«У нас, во-первых, дому 42 года, блочный, и он по конструкциям, уже вот даже ночью слышно, как трещит, вот представьте, они будут сваи эти вбивать, то у нас дом развалится», — поделилась мнением Наталья Ильинична.

Также госСМИ пообщались с военнослужащими 38-й Брестской десантно-штурмовой бригады и их семьями. Высказывая свои мнения, они вспоминали свой долг, командировки, дежурства и проблему с детскими садами в Бресте.

«Строительство садика нужно, потому что, во-первых, садиков не хватает, во-вторых, тут большое количество людей служит, у которых семьи, которые выполняют свой долг, непосредственно выезжают в командировки. И сам факт того, что негде оставить детей, это очень печальный факт в нынешнее время. У нас не один ребенок, удобно, когда, допустим, я приезжаю на работу, могу завести ребенка в садик, и, уходя с работы, я могу забрать ребенка с садика», — говорит Юрий Ничипорук, военнослужащий Брестской десантно-штурмовой бригады.

