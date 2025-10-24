«Сейчас они уже не забывают, как зовут внука» 4 24.10.2025, 11:23

В Гомеле родители все чаще дают детям два имени.

В этом году на Гомельщине зарегистрировали мальчиков с именами Тео-Луиз, Билал-Амир, Анджей-Лукаш.

Список оригинальных женских имен пополнили Мария-Мишель, Анна-Мария, Полина-Лея, Амина-Альбертия, Эола-Эрика.

Валерия, мать маленькой Полины-Леи, изначально мечтала назвать дочь Лорелеей, сообщает управление юстиции Гомельского облисполкома.

«Это имя созвучно с моим именем и именем бабушки Лоры. Но мы подумали, что Лорелея — имя сложнопроизносимое, и решили оставить лишь его часть, назвав малышку Леей. Так мы и обращались к ней всю беременность», — делится Валерия.

Однако ближе к родам семья задумалась над именем Полина. Полностью отказываться от Леи родители не захотели. Компромиссом стало двойное имя Полина-Лея.

«Сейчас муж чаще называет дочь Полиной или Полли, а я Леей. Родственники восприняли наше решение с удивлением и называют девочку тем именем, которое им больше по душе», — с улыбкой рассказывает мама.

Жительница Гомеля Ирина и ее муж, гражданин Турции, выбрали для сына имя Тео-Луиз. В нем сочетались семейные традиции и любовь мужа к футболу

По словам Ирины, муж предлагал назвать сына Луиз в честь знаменитого футболиста. В этом виде спорта он видит и будущее сына.

Вторая часть имени — Тео — появилась как сокращение от турецкого имени Теоман. Двойное имя Тео-Луиз сразу понравилось родственникам-иностранцам. Нестандартный выбор в итоге поддержали и родители Ирины.

«Сначала это имя казалось белорусским бабушке и дедушке непривычным, даже путались, — признается молодая мама. — Сейчас они уже не забывают, как зовут внука. Однако в повседневной жизни называют его коротко и ласково — Тео».

