Такого «сюрприза» Лукашенко не ожидал 3 28.10.2025, 8:13

3,242

Фото: AFP

России больше не нужны белорусские товары.

Слабый внешний спрос продолжает оставаться ключевой проблемой белорусской экономики. Нацбанк сегодня опубликовал данные по внешней торговле за январь-август, и основные тенденции остаются прежними, несмотря на некоторое сокращение отрицательного торгового сальдо в августе, пишет planbmedia.io.

Первая новость — плохая. Затухающий спрос в России и слабый платежеспособный спрос там, где против Беларуси нет санкций, получают свое цифровое подтверждение. Экспорт товаров из Беларуси в августе составил 3,379 млрд долларов, что на 3,6% ниже показателя июля нынешнего года. К августу прошлого года экспорт снизился 2,6%. За восемь месяцев экспорт товаров сократился на 2,5% до 25,496 млрд долларов.

При этом импорт снизился на 7% к июльскому до 3,540 млрд рублей. За январь-август в Беларусь ввезли товары на 28,701 млрд долларов, что на 1,4% выше прошлогоднего уровня.

В итоге отрицательное сальдо внешней торговли товарами за восемь месяцев достигло 3,2 млрд долларов, обойдя на 48,4% сальдо прошлого года. За месяц отрицательное сальдо выросло на 161,3 млн долларов.

Ситуацию во внешней торговли традиционно вывозит экспорт услуг. За восемь месяцев от вырос на 15,4% до 7,286 млрд долларов. Импорт увеличился на 9,8% до 4,684 млрд долларов.

В итоге отрицательное сальдо внешней торговли товарами и услугами в январе-августе составило 602,8 млн долларов. Для сравнения: за аналогичный период 2024-го года оно составляло 111,7 млн долларов. Также со знаком минус. Правда, месяц назад число было еще более пугающим: 803,4 млн долларов минуса.

Проблема — в России

Проблема с экспортом, которую Лукашенко называет основной для белорусской экономики, по-прежнему не имеет решения. Даже несмотря на рост спроса в некоторых отраслях и на некоторых рынках. Как отмечает Beroc, динамика спроса в России оказывает неравномерное воздействие на отрасли белорусской промышленности.

«Ориентированное на экспорт производство продуктов питания продолжало расширяться сдержанными темпами на фоне пусть и снизившей обороты, но все еще высокой потребительской активности в России. В свою очередь, сектора машиностроения снизили выпуск в условиях сокращения производства инвестиционных и промежуточных товаров российской промышленностью, а также добывающего сектора в России», — говорится в очередном мониторинге.

В частности, производство калийных удобрений находилось вблизи пиковых объемов, а их экспорт может превысить 10 млн т по итогам года.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com