Россия преподнесла белорусской экономике «сюрприз» 3 28.09.2025, 8:39

9,672

Огромный обвал в промышленности.

Белорусская промышленность в августе рухнула на ≈4,2% к тому же месяцу прошлого года - это отняло ≈1 п.п. годового прироста ВВП, пишет «Белорусы и рынок».

В собственно обрабатывающем секторе обвал еще сильнее - ≈5,8%. Причем значимое снижение фиксируется в каждой области и Минске, что означает проблемы в большинстве промышленных сфер. В том числе страдает нефтепереработка – видимо, объемы поставок бензина в Россию на фоне его временного дефицита на российском рынке не были большими. Высокий уровень выпуска, вероятно, сохраняется лишь в пищевой промышленности.

Много продукции остается лежать на складах предприятий. Сопоставимый уровень запасов относительно выпуска наблюдался только во время мирового финансового кризиса 2009 г. и в период 2012–2014 гг., когда перегрев экономики Беларуси в среднем превышал 5% потенциального ВВП. А это означает, что даже если внешний спрос на наши товары оживет, промышленность вряд ли сможет производить больше, чем сейчас.

Россия не берет

О том, что в Россию теперь едет меньше наших товаров, косвенно свидетельствуют цифры по оптовой торговле и грузообороту – везде спад. При этом грузоперевозки и вовсе опустились на дно – в августе было перевезено всего 60% от того объема, что наблюдался в 2021 году.

Временное закрытие Польшей границы с Беларусью в сентябре, видимо, еще сильнее ухудшит статистику.

В то же время импорт немного снизился, а экспорт подрос (особенно за пределы СНГ), что сократило отрицательное сальдо внешней торговли товарами в июле по сравнению с июнем. Дефицит внешней торговли товарами в июле оценивается около 450 млн долларов (что равняется 5,7% ВВП).

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com