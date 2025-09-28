Россия преподнесла белорусской экономике «сюрприз»3
- 28.09.2025, 8:39
Огромный обвал в промышленности.
Белорусская промышленность в августе рухнула на ≈4,2% к тому же месяцу прошлого года - это отняло ≈1 п.п. годового прироста ВВП, пишет «Белорусы и рынок».
В собственно обрабатывающем секторе обвал еще сильнее - ≈5,8%. Причем значимое снижение фиксируется в каждой области и Минске, что означает проблемы в большинстве промышленных сфер. В том числе страдает нефтепереработка – видимо, объемы поставок бензина в Россию на фоне его временного дефицита на российском рынке не были большими. Высокий уровень выпуска, вероятно, сохраняется лишь в пищевой промышленности.
Много продукции остается лежать на складах предприятий. Сопоставимый уровень запасов относительно выпуска наблюдался только во время мирового финансового кризиса 2009 г. и в период 2012–2014 гг., когда перегрев экономики Беларуси в среднем превышал 5% потенциального ВВП. А это означает, что даже если внешний спрос на наши товары оживет, промышленность вряд ли сможет производить больше, чем сейчас.
Россия не берет
О том, что в Россию теперь едет меньше наших товаров, косвенно свидетельствуют цифры по оптовой торговле и грузообороту – везде спад. При этом грузоперевозки и вовсе опустились на дно – в августе было перевезено всего 60% от того объема, что наблюдался в 2021 году.
Временное закрытие Польшей границы с Беларусью в сентябре, видимо, еще сильнее ухудшит статистику.
В то же время импорт немного снизился, а экспорт подрос (особенно за пределы СНГ), что сократило отрицательное сальдо внешней торговли товарами в июле по сравнению с июнем. Дефицит внешней торговли товарами в июле оценивается около 450 млн долларов (что равняется 5,7% ВВП).