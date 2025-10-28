Представитель президента США о метеозондах: Беларусь должна предотвратить подобные инциденты в будущем
- 28.10.2025, 22:11
Джон Коул встретился с послом Литвы.
Беларусь должна предотвратить в будущем инциденты с метеозондами, залетающими в Литву. Об этом заявил представитель президента США Джон Коул после встречи с послом этой страны в Вашингтоне Гедиминасом Варвуолисом.
«Сегодня днем у меня состоялась продуктивная встреча с послом Литвы. Мы обсудили усилия президента Трампа по прекращению войны в Украине. Я ясно дал понять, что мы солидарны с Литвой в связи с недавними инцидентами с метеозондами. Беларусь должна предотвратить подобные инциденты в будущем», — написал Коул в соцсети X.