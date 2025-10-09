В Солигорске парень заработал «уголовку», стоя в очереди на флюорографию 1 9.10.2025, 21:49

Подробности.

В Солигорске 18-летний парень стал фигурантом уголовного дела после того, как в поликлинике напал на посетителя и разбил его смартфон, сообщили в УВД.

Поводом для агрессии стало то, что мужчина играл в онлайн-казино, стоя в очереди на флюорографию. По данным милиции, молодой человек резко отреагировал на увиденное: он выбил iPhone 16 из рук владельца, а затем нанес удар самому мужчине. Смартфон оказался разбит, а потерпевший получил телесные повреждения.

Инцидент квалифицировали как хулиганство. В отношении молодого человека возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 339 УК. Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на три года.

