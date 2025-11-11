В Гомеле мужчина сходил в баню и умер 1 11.11.2025, 9:03

5,810

Что произошло на самом деле?

В бане гомельского спорткомплекса «Локомотив» произошел инцидент, который показал, как далеко могут завести грубые слова и алкоголь. Во время сеанса между двумя посетителями возник спор, который на выходе из бани перерос в драку со смертельным исходом. Подробности рассказывает портал «Белка».

Мужчины пересеклись в бане в компании общих знакомых. Один из них был выпившим и позволил себе грубые высказывания, на которые эмоционально отреагировал 31-летний уроженец Азербайджана. Словесной перепалке не дали перерасти в драку другие посетители бани. Но после сеанса мужчины снова встретились на парковке, где оскорбления продолжились.

Когда в адрес невесты азербайджанца прозвучали неприличные выражения, он не выдержал и ударил обидчика кулаком в голову. Тот пошатнулся, сделал несколько шагов и потерял сознание.

«Увидев, что натворил, азербайджанец бросился на помощь недавнему противнику. Начал делать ему непрямой массаж сердца. Когда приехала скорая, врачи еще минут сорок проводили реанимационные мероприятия, но были вынуждены констатировать смерть. Она наступила от множественных кровоизлияний в мозг», — рассказал подробности старший помощник прокурора города Гомеля Александр Шаповалов.

Убийца поневоле сразу же пошел в Советский РОВД и рассказал, как все было. Его взяли под стражу и возбудили уголовное дело по факту умышленного причинения тяжких телесных повреждений, повлекших по неосторожности смерть потерпевшего.

Суд Советского района Гомеля признал мужчину виновным и приговорил его к пяти годам лишения свободы условиях усиленного режима. Также он обязан выплатить отцу погибшего 50 тысяч рублей компенсации.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com