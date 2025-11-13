Украине выделят 500 млн долларов на закупку оружия у США 13.11.2025, 20:20

Вооружения оплатят Дания, Финляндия, Исландия, Эстония, Литва и Латвия.

Восемь стран севера Европы — расположены в Скандинавии и Балтии — выделят 430 млн евро (500 млн долларов) в рамках программы по закупке необходимых Украине вооружений при финансировании преимущественно европейских партнеров. Соответствующее заявление опубликовано в четверг, 13 ноября, на сайте НАТО.

«Дания, Эстония, Финляндия, Исландия, Латвия, Литва, Норвегия и Швеция объявили сегодня о совместном финансировании пакета военной техники и боеприпасов из США для Украины на сумму 500 миллионов долларов в рамках инициативы НАТО PURL», - указано в публикации.

Это решение поприветстовал генсек НАТО Марк Рютте. По его словам, поставка «критически важной военной техники» обретает особое значение на фоне того, что в Украине наступает зимний период».

Программа «Перечень приоритетных потребностей Украины» (Prioritised Ukraine Requirements List, PURL) действует с июля 2025 года по договоренности НАТО с президентом США Дональдом Трампом. 17 сентября Владимир Зеленский заявил, что в рамках PURL Украина уже получила более 2 млрд долларов, а по итогам года надеется на 3-3,5 млрд. На эти деньги закупили, в частности, ракеты для систем ПВО Patriot и реактивных систем залпового огня HIMARS.

Незадолго до этого агентство Reuters сообщило, что США впервые после возвращения в Белый дом Трампа возобновляют поставки оружия Украине. Тогда отмечалось, что в рамках PURL стране вскоре направят два пакета вооружений по 500 млн долларов.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com