13 ноября 2025, четверг, 20:27
Украине выделят 500 млн долларов на закупку оружия у США

  • 13.11.2025, 20:20
Украине выделят 500 млн долларов на закупку оружия у США

Вооружения оплатят Дания, Финляндия, Исландия, Эстония, Литва и Латвия.

Восемь стран севера Европы — расположены в Скандинавии и Балтии — выделят 430 млн евро (500 млн долларов) в рамках программы по закупке необходимых Украине вооружений при финансировании преимущественно европейских партнеров. Соответствующее заявление опубликовано в четверг, 13 ноября, на сайте НАТО.

«Дания, Эстония, Финляндия, Исландия, Латвия, Литва, Норвегия и Швеция объявили сегодня о совместном финансировании пакета военной техники и боеприпасов из США для Украины на сумму 500 миллионов долларов в рамках инициативы НАТО PURL», - указано в публикации.

Это решение поприветстовал генсек НАТО Марк Рютте. По его словам, поставка «критически важной военной техники» обретает особое значение на фоне того, что в Украине наступает зимний период».

Программа «Перечень приоритетных потребностей Украины» (Prioritised Ukraine Requirements List, PURL) действует с июля 2025 года по договоренности НАТО с президентом США Дональдом Трампом. 17 сентября Владимир Зеленский заявил, что в рамках PURL Украина уже получила более 2 млрд долларов, а по итогам года надеется на 3-3,5 млрд. На эти деньги закупили, в частности, ракеты для систем ПВО Patriot и реактивных систем залпового огня HIMARS.

Незадолго до этого агентство Reuters сообщило, что США впервые после возвращения в Белый дом Трампа возобновляют поставки оружия Украине. Тогда отмечалось, что в рамках PURL стране вскоре направят два пакета вооружений по 500 млн долларов.

