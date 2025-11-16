В Гомеле троллейбусы вышли на маршрут с опозданием до 40 минут

В Гомеле троллейбусы вышли на маршрут с опозданием до 40 минут4
- 16.11.2025, 9:52
Названа неожиданная причина.
В Гомеле морозы внесли коррективы в расписание движения троллейбусов.
«В связи с обледенением контактной сети троллейбусы следуют по маршруту с опозданием до 40 мин», — сообщила диспетчерская служба Гомеля ранним утром 16 ноября.
День в Гомеле начался с трех 3 градусов мороза, пишут «Сильные новости».
По прогнозу синоптиков, во второй половине ноября все чаще станут прорываться арктические воздушные массы и нести неустойчивую погоду.
В начале недели на погоду повлияют атмосферные фронты и влажные воздушные массы, рассказывал телеканалу ОНТ Дмитрий Рябов. Будет облачно с прояснениями, могут быть непродолжительные дожди, мокрый снег, вероятны туманы ночью и утром. Ночью с 16 на 17 ноября ожидается от -1°С по северо-западу страны до +7°С по югу.
В понедельник, 17 ноября, будет от +3°С до +9°С, а во вторник — от +1°С до +6°С.
К середине недели на погоду будет повлиять высокое атмосферное давление. Существенные осадки не прогнозируются. Ожидается гололедица. В среду, 19 ноября, ночью будет от 0 °C до -5°С, а днем — до +3°С.