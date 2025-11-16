Автобусы в Польшу через «Берестовицу» запускает крупный перевозчик 2 16.11.2025, 12:06

1,910

Стали известны цены и расписание.

Рейсы из Минска в Варшаву через пункт пропуска «Берестовица» на белорусско-польской границе запускает пассажирский перевозчик Ecolines.

Автобусы будут следовать с 19 ноября. Отправление из Минска в 17.00.

Рейсы Минск-Белосток-Варшава будут выполнятся по средам, четвергам, пятницам. Цена билета — 140 рублей.

Варшава — Белосток — Минск с отправлением в 01.10 Ecolines запускает с 21 ноября по пятницам, субботам и воскресеньям.

Напомним, 14 ноября стало известно, что Польша планирует 17 ноября открыть два погранперехода на границе с Беларусью — «Бобровники» («Берестовица») и «Кузница» («Брузги»). Утром 15 ноября Государственный таможенный комитет Беларуси подтвердил, что польская сторона официально уведомила Минск об открытии погранпереходов 17 ноября с 02:00 по белорусскому времени.

Через «Кузницу» смогут ехать только легковые автомобили, а через «Бобровники» — легковые автомобили, автобусы и грузовики из стран ЕС, Европейской ассоциации свободной торговли и Швейцарии.

С 17 ноября сразу несколько перевозчиков запустят автобусные рейсы через «Берестовицу». Такую информацию опубликовал телеграм-канал сервиса по продаже билетов «Атлас».

По информации сервиса, начнут курсировать автобусы как минимум пяти перевозчиков.

Маршруты из Гродно в Белосток запустят:

ООО «Зет»;

«Гродно Экспресс» и «Белосток Экспресс»;

ООО «Трансагентство Фаворит».

Стоимость билета у всех указанных перевозчиков составит 100 рублей.

Рейсы из Гродно в Варшаву через Белосток анонсировали:

ООО «Флайбус»;

«Гродно Экспресс» и «Белосток Экспресс».

Стоимость билета до Варшавы — 130 рублей.

