Автобусы в Польшу через «Берестовицу» запускает крупный перевозчик

Автобусы в Польшу через «Берестовицу» запускает крупный перевозчик2
- 16.11.2025, 12:06
Стали известны цены и расписание.
Рейсы из Минска в Варшаву через пункт пропуска «Берестовица» на белорусско-польской границе запускает пассажирский перевозчик Ecolines.
Автобусы будут следовать с 19 ноября. Отправление из Минска в 17.00.
Рейсы Минск-Белосток-Варшава будут выполнятся по средам, четвергам, пятницам. Цена билета — 140 рублей.
Варшава — Белосток — Минск с отправлением в 01.10 Ecolines запускает с 21 ноября по пятницам, субботам и воскресеньям.
Напомним, 14 ноября стало известно, что Польша планирует 17 ноября открыть два погранперехода на границе с Беларусью — «Бобровники» («Берестовица») и «Кузница» («Брузги»). Утром 15 ноября Государственный таможенный комитет Беларуси подтвердил, что польская сторона официально уведомила Минск об открытии погранпереходов 17 ноября с 02:00 по белорусскому времени.
Через «Кузницу» смогут ехать только легковые автомобили, а через «Бобровники» — легковые автомобили, автобусы и грузовики из стран ЕС, Европейской ассоциации свободной торговли и Швейцарии.
С 17 ноября сразу несколько перевозчиков запустят автобусные рейсы через «Берестовицу». Такую информацию опубликовал телеграм-канал сервиса по продаже билетов «Атлас».
По информации сервиса, начнут курсировать автобусы как минимум пяти перевозчиков.
Маршруты из Гродно в Белосток запустят:
ООО «Зет»;
«Гродно Экспресс» и «Белосток Экспресс»;
ООО «Трансагентство Фаворит».
Стоимость билета у всех указанных перевозчиков составит 100 рублей.
Рейсы из Гродно в Варшаву через Белосток анонсировали:
ООО «Флайбус»;
«Гродно Экспресс» и «Белосток Экспресс».
Стоимость билета до Варшавы — 130 рублей.