Фридрих Мерц: Существовавший 80 лет миропорядок подошел к концу 17.11.2025, 23:54

Канцлер Германии также заявил о «глубоком расколе в Атлантике».

Прежний мировой порядок подошел к концу. Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц на экономической конференции, организованной газетой Süddeutsche Zeitung.

«Мы еще не знаем, как он (миропорядок — прим.) будет выглядеть через несколько лет, но мы знаем вполне наверняка, что порядок, который мы на Западе знаем последние 80 лет, а на Востоке — 35 лет, что этот миропорядок сейчас <...> пришел к своему концу», — сказал глава немецкого кабмина.

Мерц добавил, что в настоящее время возник «глубокий раскол в Атлантике». По его словам, произошедшее ставит под сомнение «почти все, что считалось правильным и необходимым в трансатлантических отношениях».

