14 бойцов ГУР прошли на гидроциклах 200 км по морю, чтобы атаковать россиян в Крыму 28.11.2025, 15:39

3,402

Детали уникальной операции.

В октябре 2023 года 14 бойцов спецподразделения Главного управления разведки Минобороны Украины «Братство», входящего в состав «группы Тимура», совершили операцию, которую даже опытные моряки и спецназовцы считали самоубийством — они на обычных водных мотоциклах, которые обычно используют для прогулок на 10−15 км от берега, преодолели 200 км открытым морем, высадились в оккупированном Крыму, атаковали стратегически важную российскую радиолокационную станцию и вернулись обратно.

Операцией руководил сам «Тимур», настоящее имя и фамилию которого в ГУР не разглашают. Об этом говорится в книге «Остров ГУР. Тайны, операции, война», сообщает New Voice.

В книге приведен его рассказ об операции: «Сложность заключалась в том, что дистанция большая: от места старта до российской базы на побережье — около 200 км. Именно это было самой большой проблемой — дистанция. Ведь даже передвижение по морю на гидроциклах не такое сложное, — в Черном море трудно заметить такие небольшие объекты. У нас был случай, когда сломался один гидроцикл и надо было его найти беспилотником, — это оказалось почти нереально. <…> Гидроциклы позволили бойцам быстро и незаметно подойти к крымскому побережью».

