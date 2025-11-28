МЧС Беларуси выступило с заявлением после возгорания на Игналинской АЭС в Литве 28.11.2025, 17:33

1,758

Станция находится примерно в четырех километрах от границы с Беларусью.

МЧС Беларуси сделало заявление о радиации после возгорания на Игналинской АЭС в Литве. Подробности озвучил первый заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Александр Худолеев.

Видеофрагмент размещен в официальном телеграм-канале ведомства.

Первый замминистра напомнил: по информации СМИ, 25 ноября 2025 года случилось возгорание в одном из зданий, расположенных на территории Игналинской атомной электростанции. Он заметил, что данная АЭС находится примерно в четырех километрах от границы с Беларусью.

Александр Худолеев обратил внимание, что в связи со случившимся, МЧС проводит постоянный мониторинг радиационной обстановки, складывающейся в Беларуси.

- Дополнительно в Браславский район направлены специалисты Центра химической и радиационной защиты РОСН «ЗУБР» для контроля уровня радиационного фона. Превышений контрольных уровней радиационного фона на территории Беларуси не зарегистрировано, - подчеркнул первый заместитель министра.

