ChatGPT ставит ЕС перед диллемой

ChatGPT ставит ЕС перед диллемой1
- 3.11.2025, 14:46
Законы не успевают за технологиями.
Европейский союз столкнулся с трудностями в применении своих цифровых законов по искусственному интеллекту — в частности, применительно к ChatGPT. Несмотря на стремительный рост популярности чат-бота, Еврокомиссия не сможет принять решение о его регулировании по Закону о цифровых услугах (DSA) раньше середины 2026 года, сообщает Politico (перевод — сайт Charter97.org).
По данным OpenAI, более 120 миллионов человек ежемесячно используют функцию поиска ChatGPT, что автоматически относит сервис к категории крупнейших онлайн-платформ, для которых предусмотрены самые строгие требования. Однако закон был разработан до появления генеративного ИИ, и его определения не вполне подходят для таких технологий.
ChatGPT уже подпадает под действие Закона об искусственном интеллекте (AI Act), обязывающего компании оценивать и снижать риски, под угрозой штрафа до €15 млн. Но после включения в число «очень крупных платформ» OpenAI может столкнуться с санкциями до 6% мирового оборота.
Главный вопрос для Брюсселя — считать ли ChatGPT поисковиком или полноценной платформой. От этого зависит, какие именно меры по снижению рисков потребуются: от защиты выборов и общественного здоровья до предотвращения дезинформации.
Эксперты отмечают, что оба закона пересекаются, но не полностью совпадают, создавая пробелы в регулировании.
Юристы предупреждают, что процесс согласования может затянуться: OpenAI, как и другие технологические компании, имеет право оспорить решение Еврокомиссии. Пока же, несмотря на миллионы пользователей, Европа все еще не определилась, как именно регулировать стремительно развивающийся искусственный интеллект.