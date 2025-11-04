В Беларуси детям выписывают штрафы за просроченные паспорта
- 4.11.2025, 17:16
Несовершеннолетним рассылают письма.
Не только взрослым, но и детям, срок действия паспортов которых истек, милиция стала рассылать уведомления о необходимости получить новый документ. Как минимум об одном таком случае в Гомельской области стало известно «Флагштоку».
При этом в уведомлениях содержится предупреждение о том, что «за проживание без документов, удостоверяющих личность, либо по недействительным документам, удостоверяющим личность, частью 3 статьи 24.33 КоАП Республики Беларусь предусмотрена административная ответственность».
Действительно, за нарушение этого пункта в Кодексе об административных правонарушениях прописано наложение штрафа в размере до четырех базовых величин (до 168 рублей).
В письмах из РОВД говорится о том, что несовершеннолетнему «необходимо срочно обратиться» в соответствующие службы для получения нового паспорта или идентификационной карты.
Отдельно в уведомлениях обращаются к эмигрантам: «В случае отсутствия на территории Республики Беларусь и проживания в другом государстве — просим уведомить по телефону».
Чем обернется такой звонок в милицию для тех, кто находится за границей, неизвестно. Есть вероятность, что в этом случае штрафовать эмигранта не будут, но возможны другие негативные последствия, отмечает «Флагшток».